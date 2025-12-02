Bihar Vidhan Sabha Session Live: बिहार विधानसभा का दूसरा दिन आज, प्रेम कुमार बनेंगे स्पीकर... जानें पल-पल की अपडेट

Bihar Vidhan Sabha Session Live: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरु हुआ जो 5 दिसंबर तक चलेगा. पहले दिन 243 विधायकों में से 236 ने शपथ ली. सात विधायक विभिन्न कारणों से सदन में उपस्थित नहीं हो पाए. सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में सत्र की शुरुआत हुई और प्रोटेम स्पीकर ने नए विधायकों को शपथ दिलवाया. वही, आज बीजेपी नेता डॉ. प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे. बता दें कि इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source