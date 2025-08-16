Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: 17 अगस्त से राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा', ये नेता भी होंगे शामिल

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं, लेकिन सियासी दल इसकी तैयारी में पूरी ताकत लगाना शुरू कर चुके हैं. वहीं, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग करवा रहा है. चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट भी जारी कर दी. इसके बाद से सियासी हलकों में हलचल है. अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अगस्त, 2025 दिन रविवार से बिहार में यात्रा की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को 'वोट अधिकार यात्रा' नाम दिया है. राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम शहर से इस यात्रा की शुरुआत होगी. वहीं, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि उनकी इस यात्रा में सहयोगी दल राजद और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल होंगे.