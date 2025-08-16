Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: 17 अगस्त से राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा', ये नेता भी होंगे शामिल

Bihar Election 2025 Live: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम शहर से 'वोट अधिकार यात्रा' की शुरुआत होगी. यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी और एक सितंबर को इसका समापन होगा.
Trending Photos
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं, लेकिन सियासी दल इसकी तैयारी में पूरी ताकत लगाना शुरू कर चुके हैं. वहीं, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग करवा रहा है. चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट भी जारी कर दी. इसके बाद से सियासी हलकों में हलचल है. अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अगस्त, 2025 दिन रविवार से बिहार में यात्रा की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को 'वोट अधिकार यात्रा' नाम दिया है. राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम शहर से इस यात्रा की शुरुआत होगी. वहीं, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि उनकी इस यात्रा में सहयोगी दल राजद और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल होंगे.
Bihar Election 2025 Live: पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ समापन होगा
'इंडिया' ब्लॉक के नेता 25 अगस्त को विश्राम लेंगे और 26 अगस्त को सुपौल से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे. वे 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सीवान, और 30 अगस्त को छपरा और आरा पहुंचेंगे. 31 अगस्त को विश्राम होगा और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा.
Bihar Election 2025 Live: यह यात्रा 18 अगस्त को औरंगाबाद पहुंचेगी
रोहतास से शुरू होने के बाद राहुल गांधी की यह यात्रा 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गयाजी और नवादा पहुंचेगी, और 20 अगस्त को विश्राम होगा. अगले दिन 21 अगस्त को लखीसराय-शेखपुरा से यात्रा दोबारा शुरू होगी, जो 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार और 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया पहुंचेगी.
Bihar Election 2025 Live: सासाराम शहर से 'वोट अधिकार यात्रा' की शुरुआत होगी
राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से रोहतास जिले के सासाराम शहर से 'वोट अधिकार यात्रा' की शुरुआत होगी. यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी. इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी छह घटक दलों के नेता शामिल होंगे.
Bihar Election 2025 Live: बीजेपी और चुनाव आयोग का नेक्सस-कांग्रेस
कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी और एक सितंबर को इसका समापन होगा. यह यात्रा वोट बचाने की यात्रा है. देश ने देखा है कि किस तरह बीजेपी और चुनाव आयोग का नेक्सस काम कर रहा है, यह समझा जा सकता है. जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया.