Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: बिहार SIR घमासान जारी, सांसद वीणा देवी के पति के भी दो वोटर कार्ड, तेजस्वी ने दिखाए सबूत!

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान जारी है. इस मामले में बुधवार (13 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस देखने को मिली. कोर्ट ने एसआईआर को वोटरों के हित में बताया. वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग को घेरने में जुटे हैं. उनका आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने जमकर गड़बड़ी की है. उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष के वोटरों का नाम काटा गया है, जबकि एनडीए के नेताओं के पास भी दो-दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी ने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी के पास भी दो EPIC नंबर हैं, मतलब दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी के मुताबिक, वीणा देवी दो अलग-अलग जिलों की वोटर हैं और दोनों वोटर कार्ड में उम्र भी अलग-अलग है. इतना ही नहीं उन्होंने वीणा देवी के पति के पास भी दो वोटर कार्ड होने का दावा किया है.