Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: बिहार SIR घमासान जारी, सांसद वीणा देवी के पति के भी दो वोटर कार्ड, तेजस्वी ने दिखाए सबूत!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2880131
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: बिहार SIR घमासान जारी, सांसद वीणा देवी के पति के भी दो वोटर कार्ड, तेजस्वी ने दिखाए सबूत!

Bihar Election 2025 Live: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने एसआईआर को वोटर का हित में बताया है. वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी और उनके पति के पास दो-दो वोटर कार्ड हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:35 AM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान जारी है. इस मामले में बुधवार (13 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस देखने को मिली. कोर्ट ने एसआईआर को वोटरों के हित में बताया. वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग को घेरने में जुटे हैं. उनका आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने जमकर गड़बड़ी की है. उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष के वोटरों का नाम काटा गया है, जबकि एनडीए के नेताओं के पास भी दो-दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी ने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी के पास भी दो EPIC नंबर हैं, मतलब दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी के मुताबिक, वीणा देवी दो अलग-अलग जिलों की वोटर हैं और दोनों वोटर कार्ड में उम्र भी अलग-अलग है. इतना ही नहीं उन्होंने वीणा देवी के पति के पास भी दो वोटर कार्ड होने का दावा किया है. 

14 August 2025
11:29 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: राजद कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर

पटना में राजद कार्यालय के बाहर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर में लिखा है- "गूNDA" राज . पोस्टरों में बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है. 

 

10:16 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: JDU MLC के पास भी दो वोटर कार्ड का दावा

तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करके जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग-अलग वोट हैं. इससे पहले तेजस्वी ने एनडीए सांसद वीणा देवी और उनके पति के पास दो अलग अलग EPIC नंबर होने का दावा किया था.

 

TAGS

bihar chunav 2025Bihar politics

Trending news

Indo Nepal Border
भारत-नेपाल बॉर्डर होगा सील, हाई अलर्ट भी जारी, इसकी हो रही तैयारी, जानिए वजह
bihar chunav 2025
Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: बिहार SIR घमासान जारी, सांसद वीणा देवी के पति के भी दो वोटर कार्ड, तेजस्वी ने दिखाए सबूत!
JDU
बिहार चुनाव से पहले JDU में मचा घमासान, MP अजय मंडल ने विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज FIR
Bhagalpur News
भागलपुर के बेटे का आज गांव आएगा पार्थिव शरीर, उरी में शहीद हो गए थे अंकित यादव
Bihar SIR
तेजस्वी ने फोड़ा एक और बम, NDA सांसद वीणा देवी के पास भी दो वोटर कार्ड का दावा
Muzaffarpur News
ट्रेन में मिले 6 छोटे-छोटे बच्चे, 3 महीने के नौनिहाल को महिला सिपाही ने दूध पिलाया
Supaul News
सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के कचरे में मिलीं जरूरी दवाएं
Prashant Kishor
'नीतीश कुमार का जाना तय', NDA के साथ RJD पर प्रशांत किशोर का करारा प्रहार
Sir
'बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए', जानिए सुनवाई के दौरान SC ने क्यों कहा ऐसा
Bihar politics
नीतीश कुमार की मुस्लिम समाज से नजदीकी पर विपक्ष हमलावर, सियासी संग्राम तेज
;