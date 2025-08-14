Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: बिहार SIR घमासान जारी, सांसद वीणा देवी के पति के भी दो वोटर कार्ड, तेजस्वी ने दिखाए सबूत!

Bihar Election 2025 Live: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने एसआईआर को वोटर का हित में बताया है. वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी और उनके पति के पास दो-दो वोटर कार्ड हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान जारी है. इस मामले में बुधवार (13 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस देखने को मिली. कोर्ट ने एसआईआर को वोटरों के हित में बताया. वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग को घेरने में जुटे हैं. उनका आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने जमकर गड़बड़ी की है. उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष के वोटरों का नाम काटा गया है, जबकि एनडीए के नेताओं के पास भी दो-दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी ने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी के पास भी दो EPIC नंबर हैं, मतलब दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी के मुताबिक, वीणा देवी दो अलग-अलग जिलों की वोटर हैं और दोनों वोटर कार्ड में उम्र भी अलग-अलग है. इतना ही नहीं उन्होंने वीणा देवी के पति के पास भी दो वोटर कार्ड होने का दावा किया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: राजद कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर
पटना में राजद कार्यालय के बाहर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर में लिखा है- "गूNDA" राज . पोस्टरों में बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: JDU MLC के पास भी दो वोटर कार्ड का दावा
तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करके जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग-अलग वोट हैं. इससे पहले तेजस्वी ने एनडीए सांसद वीणा देवी और उनके पति के पास दो अलग अलग EPIC नंबर होने का दावा किया था.
नीतीश कुमार के खास MLC श्री दिनेश सिंह का “वोट घोटाला” उजागर:-
श्री दिनेश सिंह लंबे समय से JDU के विधानपार्षद है।
इनके पास एक दो अलग अलग EPCI ID - REM0933267 और EPIC ID- UT01134527 है।
इनके दो अलग-अलग जिलों के दो अलग-अलग लोकसभा… pic.twitter.com/1Yjg9pBXy8
