Bihar Chunav 2025 Live Update: आचार संहिता 'ऑन', 'ऑफ' नहीं पोस्टर! बिहार में नियमों की उड़ रही धज्जियां

Bihar Chunav Mahagathbandhan Seat Sharing Live:विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है. यूपी-बिहार बॉर्डर पर वाहनों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों पर चुनावी बैनर-पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं. जिला प्रशासन की ओर से बैनर और पोस्टर नहीं उतारे जा रहे हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:49 AM IST

बिहार चुनाव 2025
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है. यूपी-बिहार बॉर्डर पर वाहनों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों पर चुनावी बैनर-पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं. जिला प्रशासन की ओर से बैनर और पोस्टर नहीं उतारे जा रहे हैं. कैमूर जिले में अभी भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हैं, उन्हें हटाने के लिए संबंधित प्रखंडों और नगर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. इसके बाद भी उन्हें नहीं हटाया जा रहा है. मोहनिया-पटना मुख्य मार्ग सहित प्रखंड क्षेत्र में मोहनिया-बक्सर मुख्य मार्ग पर एनडीए और महागठबंधन के बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगे हुए हैं. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी, आयकर, नॉरकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें लगातार संयुक्त अभियान चला रही हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों को निगरानी मजबूत करने और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि मतदाता बिना किसी प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें. भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और प्रशासन को जिले में कानून व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने को कहा गया है, जिससे चुनाव के दौरान माहौल न खराब किया जा सके.

 

08 October 2025
10:45 AM

Bihar Chunav Live Update: NDA में सीट बंटवारे को लेकर बोले गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए सीट बंटवारे को लेकर कहा कि एनडीए का नेतृत्व चेहरा नीतीश कुमार है. सब कुछ ठीक-ठाक है. जल्द ही सीट बंटवारे का फैसला सबके सामने आ जाएगा. कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा है तेजस्वी, राजद के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे महागठबंधन के नहीं है. इस बात से लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में है. महागठबंधन में नेतृत्व भी तय नहीं हुआ है. एनडीए का नेतृत्व और नियत और नीति तय है. 

10:20 AM

Bihar Chunav Live Update:​ दिनेश शर्मा ने लालू यादव के पोस्‍ट पर दी प्रतिक्रिया 

भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के उस पोस्‍ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्‍होंने लिखा कि छह और ग्यारह एनडीए नौ दो ग्यारह. दिनेश शर्मा ने कहा कि लालू यादव का दौर खत्म हो चुका है. बिहार की जनता का विश्‍वास एनडीए की सरकार पर है. सांसद दिनेश शर्मा ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अब 'नौ दो ग्यारह' कह रहा है, उसकी राजनीति खत्म हो चुकी है.

10:06 AM

Bihar Chunav Live Update:​ बिहार चुनाव पर बोले मृत्युंजय तिवारी 

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा- कौन गंभीर है, कौन गंभीर नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें. सरकार जा रही है, NDA की विदाई हो रही है, इसलिए कुछ तो प्रलाप करना है. इस बार जनता चाहती है सिर्फ तेजस्वी सरकार, महागठबंधन सरकार.

10:01 AM

Bihar Chunav Live Update: बिहार में NDA नंबर. 1- राजीव रंजन

बिहार विधानसभा चुनाव पर JDU नेता राजीव रंजन ने कहा कि जो चुनाव लड़ने आता है वो सरकार बनाने की बात करता है. जनसुराज भी चुनाव लड़ रही है. AAP भी लड़ रही है, लेकिन बिहार में NDA नंबर-1 है. नबंर-2 पर कौन होगा ये उन्हें मिलकर तय करना है लेकिन नंबर-1 और नंबर-2 में फासला बहुत बड़ा होगा. 

