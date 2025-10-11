Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, BJP में टिकट बंटवारे पर दिल्ली में होगा मंथन

Bihar Chunav Live Update: बिहार NDA के अंदर अब सीटों के बंटवारे का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. जानकारी मिल रही है कि एनडीए में आज सीटों का बंटवारा हो सकता है. वहीं बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर दिल्ली में आज प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है. इस बैठक के लिए दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी सहित तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन सकी है. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन करके अपनी नाराजगी जताई है.

Oct 11, 2025, 08:47 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार NDA के अंदर अब सीटों के बंटवारे का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. बीजेपी के कड़े रुख के बाद लोजपा-रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान और हम संरक्षक जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कई बार चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद चिराग भी मीडिया के सामने आए और ऑल इज वेल की बात कही. चिराग ने कहा कि बहुत सकारात्मक बातचीत हो रही है और आगे सबकुछ क्लियर हो जाएगा. वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है. हमने बस अपनी इच्छा बताई है. इस बीच जानकारी मिल रही है कि एनडीए में आज सीटों का बंटवारा हो सकता है. उधर दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है. इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर मंथन किया जा सकता है. दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन सकी है. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन करके अपनी नाराजगी जताई है. राहुल ने तेजस्वी को साफ कहा है कि अगर ज्यादा देर लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी.

11 October 2025
07:57 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: जन सुराज का नेता आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार

बिहार चुनाव से पहले जन सुराज के नेता उज्ज्वल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, उज्ज्वल सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है.

07:29 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: सीपीएम ने दोनों विधायकों को दी नामांकन की इजाजत

महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी से सीपीएम के सब्र का बांध टूट चुका है. पार्टी ने अपने दोनों मौजूदा विधायकों को नामांकन दाखिल करने की हरी झंडी दे दी है. जानकारी  के मुताबिक, सीपीएम ने अपने दोनों विधायकों को नामांकन दाखिल करके चुनाव प्रचार में जुट जाने का निर्देश दिया है. वहीं, सीपीएम अपने दावे की बाकी 9 सीटों पर अभी सीट शेयरिंग का इंतजार करेगी.

07:25 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ज्वाइन करेंगे राजद

मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह आज अपने परिवार के साथ लालू यादव की पार्टी राजद ज्वाइन करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, सूरजभान सिंह आज अपनी पत्नी वीणा देवी और पूर्व सांसद भाई चंदन सिंह के साथ आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं. तेजस्वी यादव उन्हें पार्टी की सदस्यता देंगे. मोकामा सीट से अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह के परिवार से किसी के चुनाव लड़ने की चर्चा है. सूरजभान जेल में रहकर 2000 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को बहुत बड़े मार्जिन से हराकर मोकामा से निर्दलीय विधायक बने थे. तब दिलीप सिंह 10 साल से उस सीट को जीत रहे थे और राजद सरकार में कद्दावर मंत्री थे.

07:22 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज

बिहार बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा पूर्व मंत्री रामसूरत राय और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं.

07:17 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में हुई वापसी

मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद की बीजेपी में वापसी हो गई है. पति-पत्नी दोनों को बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने पर अजय निषाद ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी. उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद के सामने हार का सामना करना पड़ा था. महज एक साल बाद अजय निषाद ने बीजेपी में घर वापसी कर ली है.

