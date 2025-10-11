Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, BJP में टिकट बंटवारे पर दिल्ली में होगा मंथन

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार NDA के अंदर अब सीटों के बंटवारे का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. बीजेपी के कड़े रुख के बाद लोजपा-रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान और हम संरक्षक जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कई बार चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद चिराग भी मीडिया के सामने आए और ऑल इज वेल की बात कही. चिराग ने कहा कि बहुत सकारात्मक बातचीत हो रही है और आगे सबकुछ क्लियर हो जाएगा. वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है. हमने बस अपनी इच्छा बताई है. इस बीच जानकारी मिल रही है कि एनडीए में आज सीटों का बंटवारा हो सकता है. उधर दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है. इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर मंथन किया जा सकता है. दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन सकी है. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन करके अपनी नाराजगी जताई है. राहुल ने तेजस्वी को साफ कहा है कि अगर ज्यादा देर लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी.

