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Independence Day 2026 Bihar Live: गांधी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह, परेड में शामिल होंगी 13 विभागों की झांकियां और 20 प्लाटून

Independence Day 2026 Bihar Live Updates: राजधानी पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह मनाया जाएगा. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 विभागों की झांकियां शामिल होंगी. इसके साथ ही 20 परेड टुकड़ियां समारोह में हिस्सा लेंगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 15, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:40 AM IST
Independence Day 2026 Bihar Live: गांधी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह, परेड में शामिल होंगी 13 विभागों की झांकियां और 20 प्लाटून
15 August 2026 07:41 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: गांधी मैदान में सुरक्षा के सख्त इंतजाम

पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के चौंबद व्यवस्था की गई है. सुरक्षा और निगरानी के लिए चप्पे-चप्पे पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए हैं. इसके अलावा गांधी मैदान के भीतर एक अस्थायी पुलिस थाना भी बनाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों और मैदान पर उतर कर निगरानी कर रहे हैं.

15 August 2026 07:37 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: 18 अगस्त से आंदोलन करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार

बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर और TRE-4 भर्ती को लेकर सरकार छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगामी 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन करने का ऐलान किया है. उन्होंने  कहा कि 22 से 26 सितंबर के बीच TRE-4 परीक्षा कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. कैलेंडर में भी TRE-4 का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और कई परीक्षाओं के सामने TBD लिखा गया है.

15 August 2026 07:13 AM (IST)

Independence Day 2026 Bihar Live Updates: गांधी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह

देश आज (15 अगस्त) अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 विभागों की झांकियां शामिल होंगी. इसके साथ ही 20 परेड टुकड़ियां समारोह में हिस्सा लेंगी.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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