/Independence Day 2026 Bihar Live: गांधी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह, परेड में शामिल होंगी 13 विभागों की झांकियां और 20 प्लाटून

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पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के चौंबद व्यवस्था की गई है. सुरक्षा और निगरानी के लिए चप्पे-चप्पे पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए हैं. इसके अलावा गांधी मैदान के भीतर एक अस्थायी पुलिस थाना भी बनाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों और मैदान पर उतर कर निगरानी कर रहे हैं.
बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर और TRE-4 भर्ती को लेकर सरकार छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगामी 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 22 से 26 सितंबर के बीच TRE-4 परीक्षा कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. कैलेंडर में भी TRE-4 का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और कई परीक्षाओं के सामने TBD लिखा गया है.
देश आज (15 अगस्त) अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 विभागों की झांकियां शामिल होंगी. इसके साथ ही 20 परेड टुकड़ियां समारोह में हिस्सा लेंगी.
Independence Day 2026 Bihar Live Updates: देश आज (15 अगस्त) अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे. वहीं, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे. राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्य राजकीय समारोह मनाया जाएगा. समारोह को भव्य और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, दर्शकों की सुविधा, प्रकाश की व्यवस्था और प्रवेश से जुड़ी सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं. 15 अगस्त के दिन बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है. गांधी मैदान में करीब 80 हजार वर्गफीट में दर्शक दीर्घा के ऊपर शेड तैयार किया गया है. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 विभागों की झांकियां शामिल होंगी. इसके साथ ही 20 परेड टुकड़ियां समारोह में हिस्सा लेंगी.