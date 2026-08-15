/Independence Day 2026 Bihar Live: गांधी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह, परेड में शामिल होंगी 13 विभागों की झांकियां और 20 प्लाटून

Independence Day 2026 Bihar Live Updates: देश आज (15 अगस्त) अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे. वहीं, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे. राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्य राजकीय समारोह मनाया जाएगा. समारोह को भव्य और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, दर्शकों की सुविधा, प्रकाश की व्यवस्था और प्रवेश से जुड़ी सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं. 15 अगस्त के दिन बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है. गांधी मैदान में करीब 80 हजार वर्गफीट में दर्शक दीर्घा के ऊपर शेड तैयार किया गया है. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 विभागों की झांकियां शामिल होंगी. इसके साथ ही 20 परेड टुकड़ियां समारोह में हिस्सा लेंगी.