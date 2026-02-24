Jharkhand Budget 2026 Live: हेमंत सोरेन सरकार आज पेश करेगी झारखंड का 'अबुआ दिशोम बजट', युवाओं-महिलाओं पर हो सकता है फोकस

Jharkhand Budget 2026 Live: जानकारी के मुताबिक, हेमंत सोरेन सरकार इस बार एक लाख 60 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है. पिछले वर्ष की तुलना में यह 10% बड़ा हो सकता है. बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.
Jharkhand Budget 2026 Live Update: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज (मंगलवार, 24 फरवरी) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने वाली है. सरकार ने इसे 'अबुआ दिशोम बजट' नाम दिया है. झारखंड के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर इसे सदन के पटल पर पेश करेंगे. जानकारी के मुताबिक, इस बार सरकार एक लाख 60 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है. पिछले वर्ष की तुलना में यह 10% बड़ा हो सकता है. बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.
Jharkhand Budget 2026 Live Update: 'मंईयां सम्मान योजना' पर हो सकता है फोकस
इस बार के बजट में सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी 'मंईयां सम्मान योजना' के लिए भारी-भरकम राशि आवंटित किए जाने की पूरी संभावना है. इसके अलावा खेती-बाड़ी से महिलाओं को जोड़ने के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है.
Jharkhand Budget 2026 Live Update: पिछले बजट की कितनी घोषणाएं पूरी हुई?- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने पिछले साल पेश हुए बजट की घोषणाएं पूरी नहीं होने की बात कही. उन्होंने कहा कि पिछली बार जो बजट पेश किया था, उसमें जिन योजनाओं की घोषणाएं हुई थीं, उसकी धरातल पर क्या स्थिति है? आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार में राज्य में काफी वित्तीय अनियमितता हुई है. कहीं कोई काम नहीं हुआ है, अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि करीब 10 हजार करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है.
Jharkhand Budget 2026 Live Update: बजट से कोई उम्मीद नहीं- बीजेपी विधायक
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक डॉ. नीरा यादव ने बजट पेश होने से पहले ही इसे निरर्थक घोषित कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर पिछले छह वर्षों के कार्यकाल से सरकार ने सीख लिया होगा तो इस बार बेहतर, जनकल्याकारी और विकासशील बजट पेश करेगी, अन्यथा इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.
Jharkhand Budget 2026 Live Update: महिलाओं के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
जानकारी के मुताबिक, इस बार के बजट में भी कृषि से लेकर उद्योग और आधारभूत संरचना के विकास पर फोकस होगा. इस बजट में मंईयां सम्मान योजना के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करने के साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू होने की संभावना है. इसके अलावा कृषि, पशुपालन, मत्स्य और लघु उपज के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने की योजना पेश की जा सकती है.