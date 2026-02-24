Jharkhand Budget 2026 Live: हेमंत सोरेन सरकार आज पेश करेगी झारखंड का 'अबुआ दिशोम बजट', युवाओं-महिलाओं पर हो सकता है फोकस

Jharkhand Budget 2026 Live Update: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज (मंगलवार, 24 फरवरी) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने वाली है. सरकार ने इसे 'अबुआ दिशोम बजट' नाम दिया है. झारखंड के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर इसे सदन के पटल पर पेश करेंगे. जानकारी के मुताबिक, इस बार सरकार एक लाख 60 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है. पिछले वर्ष की तुलना में यह 10% बड़ा हो सकता है. बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

