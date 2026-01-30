Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3091297
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Jharkhand Nikay Chunav 2026 live: झारखंड निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी, पहले दिन मैदान में उतरे 7 उम्मीदवार

Jharkhand Nagar Nikay Chunav 2026 Live Updates: झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से यानि 29  jan से जारी है और उम्मीदवार 4 फरवरी तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन के पहले ही दिन 48 नगर निकायों के लिए कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए है. जिनमें से 3 नामांकन महापौर व नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, जबकि 4 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए किए गए हैं.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:30 AM IST

Trending Photos

झारखंड निकाय चुनाव
झारखंड निकाय चुनाव
LIVE Blog

Jharkhand Nagar Nikay Chunav 2026 Live Updates: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है. राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है, खासतौर पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक हलचल साफ दिखने लगी है. आयोग के अनुसार, झारखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से यानि 29  jan से जारी है और उम्मीदवार 4 फरवरी तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन के पहले ही दिन 48 नगर निकायों के लिए कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से 3 नामांकन महापौर व नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, जबकि 4 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए किए गए हैं. जैसे-जैसे नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी सरगर्मी और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Jharkhand Nikay Chunav 2026

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में भू-माफियाओं का बड़ा खेल: मॉडल पंचायत में सरकारी जमीन डकार गए दबंग
patna news
महज 7 इंच जमीन के लिए 'खूनी खेल', महिला और राहगीर की गोली लगने से मौत
Motihari News
'हाथी के दांत' निकला रक्सौल का नया बस स्टैंड! उद्घाटन के बाद भी संचालन शुरू नहीं
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा के मोबाइल से मिला अहम सुराग, SIT ने 4 संदिग्धों को दबोचा... पूछताछ जारी
patna news
बर्ड फ्लू को लेकर पटना जू में हाई अलर्ट! जूतों-गाड़ियों तक होगी स्कैनिंग
Vaishali news
Vaishali News: जज के ड्राइवर की पत्नी का मर्डर, सुनाई तक नहीं दी गोली की आवाज
Jharkhand Nikay Chunav 2026
Jharkhand Nikay Chunav 2026 live: झारखंड निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी, पहले दिन मैदान में उतरे 7 उम्मीदवार
Union Budget 2026-27
1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर झारखंड की सियासत गर्म, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप
Bettiah news
प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह! बेतिया में नाबालिग की हत्या का बड़ा खुलासा
Akanksha Awasthi
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी पर 11.5 करोड़ की ठगी का आरोप, पति के साथ रची साजिश