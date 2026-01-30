Jharkhand Nikay Chunav 2026 live: झारखंड निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी, पहले दिन मैदान में उतरे 7 उम्मीदवार

Jharkhand Nagar Nikay Chunav 2026 Live Updates: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है. राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है, खासतौर पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक हलचल साफ दिखने लगी है. आयोग के अनुसार, झारखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से यानि 29 jan से जारी है और उम्मीदवार 4 फरवरी तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन के पहले ही दिन 48 नगर निकायों के लिए कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से 3 नामांकन महापौर व नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, जबकि 4 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए किए गए हैं. जैसे-जैसे नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी सरगर्मी और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है.

