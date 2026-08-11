Jharkhand Breaking News Live: 'झारखंड बंद' का मिला-जुला असर, कई जगहों पर पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं में भिड़ंत

Jharkhand News Today Live Updates: पलामू: मेदिनीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम

JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी और घोटाले के आरोपों तथा आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का असर पलामू में भी देखने को मिला. मेदिनीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. मेदिनीनगर शहर में भाजपा जिलाध्यक्ष अमित तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह करीब 8 बजे से ही सड़क पर उतर गए. कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख छहमुहान चौक और रेड़मा चौक को जाम कर दिया, जहां यातायात प्रभावित है. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने JPSC और JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.