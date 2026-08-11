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Jharkhand Breaking News Live: 'झारखंड बंद' का मिला-जुला असर, कई जगहों पर पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं में भिड़ंत

Jharkhand Breaking News: छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज यानी 11 अगस्त को झारखंड बंद बुलाया है, जिसका राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं. वहीं, दूसरी ओर आज ABVP के कार्यकर्ता पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक मार्च निकालने का ऐलान किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:15 PM IST
Jharkhand Breaking News Live: 'झारखंड बंद' का मिला-जुला असर, कई जगहों पर पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं में भिड़ंत
Image Credit: झारखंड बंद
11 August 2026 03:14 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन

रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर सीएम हेमंस सोरेन ने सदन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दो चार दिनों से जो चल रहा, उससे विपक्ष खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है. सीएम ने कहा कि छात्रों की आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं. विपक्ष राज्य के भविष्य को क्या सीख देना चाहता है. यूपी से षड्यंत्र हुआ है. कल जो कुछ हुआ सबने देखा है. विपक्ष नोटो के जरिए लोकतंत्र को खरीदना चाहता है. सीएम ने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार गंभीर है. परीक्षा गड़बड़ी की जांच हो रही है.

11 August 2026 02:39 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: खूँटी: BJP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन

जेपीएससी छात्र लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा की ओर से बुलाए 'झारखंड बंद' का खूँटी में व्यापक असर देखने को मिला. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहीं. बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुण्डा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और शहर में पैदल मार्च किया. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुण्डा ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ करने का काम किया है.

11 August 2026 01:44 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुरुष पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया

Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुरुष पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया

'झारखंड बंद' के दौरान पाकुड़ में बड़ा हंगामा देखने को मिला. यहां बीजेपी नेताओं-कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पाकुड़-दुमका मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया. इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नगर थाना की पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इस दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को हिरासत में लिया.

11 August 2026 01:06 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की चीख सुनाई नहीं देती- LJPR

11 August 2026 01:02 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: पुलिस ने BJP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा के झारखंड बंद का असर पाकुड़ जिले में भी देखने को मिल रहा है. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पाकुड़-दुमका मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया. इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नगर थाना की पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

11 August 2026 12:34 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: लाठी के जोर से सच छिपाना चाहती है...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: लाठी के जोर से सच छिपाना चाहती है सरकार- BJP

नेता प्रतिपक्ष बाबू लाल मरांडी ने कहा कि सरकार लाठी के जोर से सच छिपाना चाहती है. छात्रों की बस एक ही मांग है- CBI जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए और बेगुनाहों को बरी किया जाए, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है. इस आसान सी मांग को मानने से इनकार कर रही है और जबरदस्ती छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि लाठियों से आवाज को दबाया नहीं जा सकता.

 

11 August 2026 12:22 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: एबीवीपी कार्यकर्तां और रांची पुलिस...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: एबीवीपी कार्यकर्तां और रांची पुलिस में भिड़ंत

रांची पुलिस और ABVP के बीच धक्का-मुक्की. एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन. विधानसभा घेराव करने के लिए पुराने विधानसभा के पास इकट्ठा हो रहे थे कार्यकर्ता. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया जाना था विधानसभा घेराव. काफी मशक्कत के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को किया गया डिटेन. बस के आगे ही धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ता. सरकार के खिलाफ लगातार की जा रही है नारेबाजी.

11 August 2026 12:07 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड...

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप

 

11 August 2026 12:04 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए-...

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए- सुधांशु त्रिवेदी

 

11 August 2026 12:00 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है-...

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है- निशिकांत दुबे

 

11 August 2026 11:46 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पुराने विधानसभा के बाहर जुटने लगे...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पुराने विधानसभा के बाहर जुटने लगे ABVP कार्यकर्ता

जेपीएससी छात्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में ABVP ने आज पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक मार्च निकालने का ऐलान किया है. इसको लेकर पुराने विधानसभा के पास ABVP और बीजेपी कार्यकर्ता जुटने लगे हैं. प्रदर्शन स्थल पर ऑटो और अन्य वाहनों के जरिए भारी मात्रा में पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर पहुंचाए गए हैं. वहीं, दूसरी ओर इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है.

11 August 2026 11:35 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: हजारीबाग: गिद्दी चौक पर बीजेपी...

Jharkhand News Today Live Updates: हजारीबाग: गिद्दी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की

झारखंड बंद के दौरान हजारीबाग के गिद्दी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्ग को जाम करके हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे यात्री बसों, मालवाहक वाहनों और दैनिक यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि अपने अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसाना अत्यंत निंदनीय और तानाशाही रवैया है. राज्य सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस के बल पर दमनकारी नीति अपना रही है.

11 August 2026 11:15 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित

झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंचे. सत्ता पक्ष के भी विधायक बेल में पहुंच कर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया.

11 August 2026 11:01 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा

 

11 August 2026 10:55 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: झारखंड छात्र आंदोलन की आवाज संसद...

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: झारखंड छात्र आंदोलन की आवाज संसद तक पहुंची

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है. इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो. उन पर जिस तरह से अत्याचार किया गया ये राहुल गांधी की सोच दिखाती है.

 

11 August 2026 10:27 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद के दौरान राजधानी के कई स्कूल...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद के दौरान राजधानी के कई स्कूल बंद

राजधानी रांची के अधिकांश निजी स्कूलों ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है. स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को इसकी जानकारी दे दी गई है. बंद के कारण स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होंगी.

11 August 2026 10:12 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बीजेपी के झारखंड बंद पर जेएमएम का...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बीजेपी के झारखंड बंद पर जेएमएम का पलटवार

जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है. बंद को लेकर आज सुबह से ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने में जुटे हैं. इस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है. बीजेपी की स्थिति उस लोमड़ी की तरह है जो शेर के बचे हुए खाने से अपना पेट भरती है. छात्रों के इस आंदोलन को बीजेपी ने घुसपैठ करके मिस लीड किया है. छात्रों की मांग जायज है. छात्र हमारे हैं. हमारी वार्ता भी हुई है, लेकिन छात्र थोड़े दिग्भ्रमित हुए हैं. हम आज भी अपील करते हैं और हम उनके साथ हैं.

11 August 2026 10:05 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पलामू: मेदिनीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने...

Jharkhand News Today Live Updates: पलामू: मेदिनीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम

JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी और घोटाले के आरोपों तथा आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का असर पलामू में भी देखने को मिला. मेदिनीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. मेदिनीनगर शहर में भाजपा जिलाध्यक्ष अमित तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह करीब 8 बजे से ही सड़क पर उतर गए. कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख छहमुहान चौक और रेड़मा चौक को जाम कर दिया, जहां यातायात प्रभावित है. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने JPSC और JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

11 August 2026 09:32 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता

 

11 August 2026 09:31 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री

 

11 August 2026 09:29 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद की वजह से कई बस खाली...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद की वजह से कई बस खाली

झारखंड बंद का असर आईटीआई बस स्टैंड पर सुबह से ही दिखा. सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम यात्री स्टैंड पहुंचे. बस कंडक्टर और ड्राइवर यात्री का इंतजार करते रहे. यात्री कम पहुंचने के कारण सुबह कई बसें खाली ही निकली. गुमला की कई बस आठ-दस यात्री लेकर ही निकले. कम यात्री पहुंचने के कारण स्टैंड सुना रहा.

11 August 2026 09:15 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: BJP के झारखंड बंद पर छात्र नेता...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: BJP के झारखंड बंद पर छात्र नेता रवींद्र पासवान की प्रतिक्रिया

 

11 August 2026 09:03 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: विपक्ष के बहकावे में न आएं- सीएम...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: विपक्ष के बहकावे में न आएं- सीएम हेमंत सोरेन

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने छात्रों को आगाह करते हुए अपील की कि वे विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव और भड़काने वाले मनसूबों के बहकावे में न आएं, बल्कि सरकार के साथ संवाद और विश्वास के जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें.

11 August 2026 09:00 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: झारखंड बंद के मद्देनजर बंद रहेंगे...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: झारखंड बंद के मद्देनजर बंद रहेंगे स्कूल

जेपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज यानी 11 अगस्त को झारखंड बंद बुलाया है. सुबह से ही पूरे प्रदेश में बंद का असर देखने को मिल रहा है. बंद को देखते हुए राजधानी रांची समेत सभी 24 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

11 August 2026 08:55 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ABVP का विधानसभा घेराव आज

ABVP का आज विधानसभा मार्च. जेपीएससी और जेएसएसी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध के ABVP के छात्र आज पुराने विधानसभा से नए विधानसभा भवन तक मार्च निकालेंगे.

11 August 2026 08:53 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: सदन में आज भी हो सकता है भारी...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: सदन में आज भी हो सकता है भारी हंगामा

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन प्रथम पाली में प्रश्न काल का आयोजन किया जाएगा. द्वितीय पाली में सदन में विधायी कार्य निपटाये जाएंगे. आज विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ सकता है.

11 August 2026 08:51 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: सिमडेगा: झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए...

Jharkhand News Today Live Updates: सिमडेगा: झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे भाजपाई

रांची में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया. सिमडेगा में सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा है. बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिमडेगा बस स्टैंड पहुंचकर यात्री बसों का परिचालन रोक दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. केरसई में भाजपाइयों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम किया. बसों का परिचालन बाधित होने से यात्रियों को परेशानी हुई. बंद को देखते हुए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई.

11 August 2026 07:27 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पुलिस ने संयम बरता- DC मंजूनाथ...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पुलिस ने संयम बरता- DC मंजूनाथ भजंत्री 

JPSC छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि पुलिस ने संयम बरतते हुए बल प्रयोग से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और धक्का-मुक्की की. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उकसाने का प्रयास किया. एक पुलिस जवान पर पत्थर फेंका गया, जबकि भीड़ ने एक अन्य जवान को कुचलने की कोशिश की, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई. जवान को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.

11 August 2026 07:25 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया

JPSC छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज यानी 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है. झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए था. पार्टी ने लोगों से झारखंड बंद का समर्थन करने की अपील भी की.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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