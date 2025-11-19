Nitish Kumar Oath Ceremony Live: एनडीए विधायक दल की बैठक आज, नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता, कल होगा शपथ समारोह

Nitish Kumar Oath Ceremony Live Updates: नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कल यानी 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और वे 10वीं बार CM पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां बड़ी जोरों-शोरों से जारी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा पूरे बिहार से लोग आएंगे. इसको लेकर जर्मन हैंगर तकनीकी से पंडाल बनाए जा रहे हैं. वीवीआई गेस्ट के लिए 1500 सोफे और आम लोगों के लिए डेढ़ लाख कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है. इस बीच पटना में आज (बुधवार, 19 नवंबर) एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जाएगा. इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा पेश करेंगे.

