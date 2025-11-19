Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Nitish Kumar Oath Ceremony Live: एनडीए विधायक दल की बैठक आज, नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता, कल होगा शपथ समारोह

Bihar Government Formation Live Updates: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और वे 10वीं बार CM पद की शपथ लेने वाले हैं. गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां बड़ी जोरों-शोरों से जारी हैं. वीवीआई गेस्ट के लिए 1500 सोफे और आम लोगों के लिए डेढ़ लाख कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है. इस बीच पटना में आज (बुधवार, 19 नवंबर) एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:44 AM IST

सीएम नीतीश कुमार
LIVE Blog

Nitish Kumar Oath Ceremony Live Updates: नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कल यानी 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और वे 10वीं बार CM पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां बड़ी जोरों-शोरों से जारी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा पूरे बिहार से लोग आएंगे. इसको लेकर जर्मन हैंगर तकनीकी से पंडाल बनाए जा रहे हैं. वीवीआई गेस्ट के लिए 1500 सोफे और आम लोगों के लिए डेढ़ लाख कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है. इस बीच पटना में आज (बुधवार, 19 नवंबर) एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जाएगा. इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा पेश करेंगे.

19 November 2025
07:44 AM

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया का कवर फोटो बदला

बिहार बीजेपी सोशल मीडिया का कवर फोटो बदला. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश की तस्वीर लगाई गई. जिसमें लिखा है- बिहार की जनता का आभार अब बनेगा विकसित बिहार.

 

07:33 AM

Bihar Government Formation Live Updates: बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सेंट्रल ऑब्जर्वर 

BJP ने बिहार में पार्टी के विधायक दल के नेता को चुनने के लिए UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया है. इस प्रोसेस के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सेंट्रल को-ऑब्जर्वर बनाया गया है.

07:28 AM

Bihar Government Formation Live Updates: पटना में आज बैठकों का दौर

नई सरकार के गठन के लिए राजधानी पटना में आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा. आज एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है. इसमें नीतीश कुमार को नेता चुनने का काम होगा. इसके अलावा बीजेपी, जेडीयू, लोजपा-रामविलास और हम पार्टी ने भी अपने-अपने नव-निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है. इन बैठकों में संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार की जा सकती है.

07:27 AM

Bihar Government Formation Live Updates: शपथ समारोह के लिए पटना में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

गांधी मैदान में नई सरकार का सपथ ग्रहण समारोह होगा. इसको लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया. कल (20 नवंबर) की सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक भट्टाचार्य चौराहा से उतर गांधी मैदान की ओर किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा. डाकबंगला चौराहा से सभी वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा. पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर वाहन का परिचालन नहीं होगा. रामगुलाम चौक से पश्चिम, जेपी गोलंबर की ओर वाहन का परिचालन बंद रहेगा. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले आम लोगों की एंट्री गेट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 से होगी. पास धारक वीआईपी गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे.

bihar chunav 2025
