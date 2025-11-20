Bihar CM Oath Ceremony Live Updates: सुबह 11.30 बजे 10वीं बार CM पद शपथ लेंगे नीतीश कुमार, PM मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे

Nitish Kumar Oath Ceremony Live: नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. तमाम वीवीआईपी गेस्ट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
Nitish Kumar Shapath Grahan Live Updates: नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं. पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बिहार के कई जिलों से लोग पहुंचेंगे. कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शपथ समारोह के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक की नई एडवाइजरी जारी की है. आम लोगों के आने-जाने को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि वे केवल गेट नंबर 7, 8, 9 और 10 से ही मैदान में प्रवेश कर सकेंगे. इन गेटों पर सुरक्षा जांच भी सख्त रहेगी ताकि भीड़ में कोई अव्यवस्था न हो.
Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony Live: हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे PM मोदी
शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग की जगह हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान आएंगे. कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा. शपथ ग्रहण समारोह में सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके चलते यह फैसला लिया गया है. शपथ ग्रहण समारोह में VVIP और VIP की गाड़ियां एयरपोर्ट से आर ब्लॉक होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी. यातायात पुलिस ने अटल पथ और मरीन ड्राइव को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रखा है. जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक और डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक सड़क किनारे वाहन, ठेला-खोमचा लगाने पर पाबंदी रहेगी. रामगुलाम चौक से पूरे एग्जीबिशन रोड में सड़क पर भी वाहन और ठेला-खोमचा की पार्किंग नहीं होगी. गांधी मैदान के बाहर चारों तरफ सड़क पर भी वाहन पार्क नहीं कर सकेंगे. गांधी मैदान के अन्दर किसी भी प्रकार के वाहन और ठेला-खोमचा का प्रवेश नहीं होगा.
Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony Live: किन वीवीआईपी मेहमानों को बुलाया गया
इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे. समारोह के लिए दो मंच बनाए गए हैं और इसमें 11 NDA-और BJP-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 150 से ज्यादा मेहमानों को भी बुलाया गया है.
Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony Live: पटना पुलिस ने ट्रैफिक की नई एडवाइजरी जारी की
शपथ समारोह के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक की नई एडवाइजरी जारी की है. आम लोगों के आने-जाने को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि वे केवल गेट नंबर 7, 8, 9 और 10 से ही मैदान में प्रवेश कर सकेंगे. इन गेटों पर सुरक्षा जांच भी सख्त रहेगी ताकि भीड़ में कोई अव्यवस्था न हो. समारोह के दिन सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक गांधी मैदान पहुंचने वाले कई रास्तों पर आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. भट्टाचार्या रोड चौराहा, पुलिस लाइन तिराहा और मैदान के आसपास की सड़कों पर निजी और व्यावसायिक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि जरूरी सेवा वाले वाहनों, खासकर एम्बुलेंस को रोकने के निर्देश नहीं हैं.
Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony Live: अमित शाह-जेपी नड्डा बुधवार को पटना पहुंचे
नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार (19 नवंबर) की शाम को ही पटना पहुंच चुके हैं. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे. इसके अलावा एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.