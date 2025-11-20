Bihar CM Oath Ceremony Live Updates: सुबह 11.30 बजे 10वीं बार CM पद शपथ लेंगे नीतीश कुमार, PM मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे

Nitish Kumar Shapath Grahan Live Updates: नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं. पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बिहार के कई जिलों से लोग पहुंचेंगे. कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शपथ समारोह के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक की नई एडवाइजरी जारी की है. आम लोगों के आने-जाने को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि वे केवल गेट नंबर 7, 8, 9 और 10 से ही मैदान में प्रवेश कर सकेंगे. इन गेटों पर सुरक्षा जांच भी सख्त रहेगी ताकि भीड़ में कोई अव्यवस्था न हो.

