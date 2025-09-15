PM Modi Bihar Visit Live: चुनावी साल में आज 7वीं बार बिहार आ रहे PM मोदी, पूर्णिया से साधेंगे बिहार चुनाव, सियासत हाई

PM Modi Bihar Visit Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. पीएम मोदी आज यानी सोमवार (15 सितंबर) को बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह सातवां बिहार दौरा होगा. पूर्णिया में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें हवाई अड्डा, रेलवे, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि और आवास से जुड़ी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं. पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सियासत हाई है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र तथा महिलाओं व युवाओं की जनसमस्याएं अवश्य सुन लें.

