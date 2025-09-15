PM Modi Bihar Visit Live: चुनावी साल में आज 7वीं बार बिहार आ रहे PM मोदी, पूर्णिया से साधेंगे बिहार चुनाव, सियासत हाई

PM Modi in Bihar Live: चुनावी साल में पीएम मोदी आज (15 सितंबर) सातवीं बार बिहार आ रहे हैं. पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया जिले में आ रहे हैं. अपने इस दौरे पर सीमांचल क्षेत्र के पांच जिलों अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल की कुल 26 विधानसभाओं की जनता को साधने का प्रयास करेंगे. यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और यहां विपक्ष की पकड़ अच्छी मानी जाती है.
PM Modi Bihar Visit Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. पीएम मोदी आज यानी सोमवार (15 सितंबर) को बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह सातवां बिहार दौरा होगा. पूर्णिया में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें हवाई अड्डा, रेलवे, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि और आवास से जुड़ी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं. पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सियासत हाई है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र तथा महिलाओं व युवाओं की जनसमस्याएं अवश्य सुन लें.
PM Modi Bihar Visit Live Update: पीएम मोदी के दौरे पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना
पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र तथा महिलाओं व युवाओं की जनसमस्याएं अवश्य सुन लें.
PM Modi Bihar Visit Live Update: पूर्णिया के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव
पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूर्णिया पुलिस ने आज ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है. पूर्णिया पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम के दौरों को शहर की तमाम सड़कों के लिए नियम बनाए गए हैं. आज रात 10:00 बजे तक पूर्णिया जिले की सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही बैन है. वहीं पूर्णिया से बाहर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाह 14.09.2025 की रात 12:00 बजे तक निर्बाध रूप से बनी रहेगी. पूर्णिया की ओर आने वाले यात्री बसों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है. शहर के अंदर भी कई रूट डायवर्ट किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को सूचित किया है.