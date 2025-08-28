Voter Adhikar Yatra: राहुल की यात्रा के बीच बिहार में घुसे पाकिस्तानी आतंकी, सुरक्षा को लेकर कांग्रेस को चिंता
Voter Adhikar Yatra: राहुल की यात्रा के बीच बिहार में घुसे पाकिस्तानी आतंकी, सुरक्षा को लेकर कांग्रेस को चिंता

Rahul-Tejashwi Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है. आज (गुरुवार, 28 अगस्त) राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मां जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद यात्रा की शुरुआत की. यात्रा के बीच में सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार में तीन पाकिस्तानी आतंकवादी घुसने की आशंका जाहिर की है. इससे कांग्रेस पार्टी अपने नेता की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:40 AM IST

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live Update: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है. यात्रा का आज 12वां दिन है. यात्रा कल (बुधवार, 27 अगस्त) सीतामढ़ी पहुंच गई थी. आज (गुरुवार, 28 अगस्त) राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मां जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद यात्रा की शुरुआत की. प्रियंका गांधी भी मां जानकी मंदिर के दर्शन करना चाहती थीं. हालांकि रूट तय न हो पाने के कारण वे वापस दिल्ली आ चुकी हैं. वहीं कल यात्रा में डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी जुड़े थे. आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन सहित इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े नेता भी जुड़ सकते हैं. राहुल-तेजस्वी की यात्रा के बीच में सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार में तीन पाकिस्तानी आतंकवादी घुसने की आशंका जाहिर की है. इससे कांग्रेस पार्टी अपने नेता की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही है.

28 August 2025
09:33 AM

Bihar Voter Adhikar Yatra Live Update:  मेरे भाई को कोई नहीं खरीद सकता- प्रियंका

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अड़ानी-अंबानी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए पर मेरे भाई को कोई नहीं खरीद सकता. हम गांधी डरने वाले नहीं. प्रियंका ने कहा कि मेरे बड़े भाई सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है.

09:31 AM

Bihar Voter Adhikar Yatra Live Update: बिहार को लूटने वालों को माता सबक सिखाएंगी- तेजस्वी

सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को लोगों का शानदार समर्थन मिल रहा है. यह एक ऐतिहासिक यात्रा है. मैंने दर्शन किए. मैं कामना करता हूं कि बिहार का विकास हो. माता बिहार को लूटने वालों को सबक सिखाएंगी.

bihar chunav 2025Bihar SIRVoter Adhikar Yatra

