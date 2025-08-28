Voter Adhikar Yatra: राहुल की यात्रा के बीच बिहार में घुसे पाकिस्तानी आतंकी, सुरक्षा को लेकर कांग्रेस को चिंता

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live Update: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है. यात्रा का आज 12वां दिन है. यात्रा कल (बुधवार, 27 अगस्त) सीतामढ़ी पहुंच गई थी. आज (गुरुवार, 28 अगस्त) राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मां जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद यात्रा की शुरुआत की. प्रियंका गांधी भी मां जानकी मंदिर के दर्शन करना चाहती थीं. हालांकि रूट तय न हो पाने के कारण वे वापस दिल्ली आ चुकी हैं. वहीं कल यात्रा में डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी जुड़े थे. आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन सहित इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े नेता भी जुड़ सकते हैं. राहुल-तेजस्वी की यात्रा के बीच में सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार में तीन पाकिस्तानी आतंकवादी घुसने की आशंका जाहिर की है. इससे कांग्रेस पार्टी अपने नेता की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source