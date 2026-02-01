Union Budget 2026 for Bihar Live: वित्तमंत्री के पिटारे में बिहार के लिए क्या निकलेगा? झारखंड को भी काफी उम्मीदें

Union Budget 2026 Bihar Live Update: केंद्र की मोदी सरकार आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. इस बार के बजट में कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं. निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री होंगी, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. इसके अलावा आजाद भारत में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा. इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक विकास दर को गति देने के लिए 'मैन्यूफैक्चरिंग' और 'घरेलू मांग' को बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है. पिछले 2 बार से केंद्रीय बजट में बिहार को काफी कुछ मिला है, लिहाजा इस बार के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. केंद्रीय बजट पर झारखंड को उम्मीद है. प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार झारखंड का कोल कंपनियों पर बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ मुहैया कराने के लिए प्रावधान करेगी.

