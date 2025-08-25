Vote Adhikar Yatra Bihar Live: वोटर अधिकार यात्रा का ब्रेक, कल जुड़ेंगी प्रियंका गांधी, सियासी बयानबाजी जारी

Bihar Vote Adhikar yatra Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के 8 दिन बीच चुके हैं. यात्रा को आज (सोमवार, 25 अगस्त) को ब्रेक दिया गया है और कल यह यात्रा सुपौल और मधुबनी में रहेगी. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एक रोडशो करेंगे. जानकारी के मुताबिक, कल (26 अगस्त) को यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ जाएंगी. प्रियंका पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार करने वाली हैं. वहीं आने वाले दिनों में इस यात्रा के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन सहित इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता जुड़ सकते हैं.