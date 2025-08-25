Vote Adhikar Yatra Bihar Live: वोटर अधिकार यात्रा का ब्रेक, कल जुड़ेंगी प्रियंका गांधी, सियासी बयानबाजी जारी

Voter Adhikar Yatra Live Uopdate: चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. महागठबंधन का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट चोरी की जा रही है.
Bihar Vote Adhikar yatra Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के 8 दिन बीच चुके हैं. यात्रा को आज (सोमवार, 25 अगस्त) को ब्रेक दिया गया है और कल यह यात्रा सुपौल और मधुबनी में रहेगी. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एक रोडशो करेंगे. जानकारी के मुताबिक, कल (26 अगस्त) को यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ जाएंगी. प्रियंका पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार करने वाली हैं. वहीं आने वाले दिनों में इस यात्रा के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन सहित इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता जुड़ सकते हैं.
Bihar Vote Adhikar yatra Live: जेडीयू की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से बताया जननायक
जननायक pic.twitter.com/cgDeBpQXNR
— Congress (@INCIndia) August 25, 2025
Bihar Vote Adhikar yatra Live: एसआईआर पर तेजस्वी का वार
तेजस्वी ने बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया पर हमला करते हुए कहा कि अत्याचार करो, SIR करो, FIR करो... ना डरेंगे, ना झुकेंगे….
अत्याचार करो
SIR करो, FIR करो
ना डरेंगे, ना झुकेंगे….
हर क़ीमत पर जनता के लिए लड़ेंगे…#VoterAdhikarYatra #TejashwiYadav pic.twitter.com/faEWe5MeHB
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 24, 2025
Bihar Vote Adhikar yatra Live: 'दुर्भाग्य है देश का कि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो...' PM पर राजद का बड़ा हमला
पीएम मोदी पर राजद पार्टी ने अबतक का सबसे बड़ा हमला बोला है. राजद ने एक्स पर लिखा कि दुर्भाग्य है देश का कि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो नहीं चाहता है कि गरीब मतदान कर पाएं! आज तक देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो देश का काम धाम छोड़ स्वयं चुनाव प्रचार में डूबा रहता हो और अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए विधानसभा के चुनाव में भी 40-40 रैली करता हो.
आज तक देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो देश का काम धाम छोड़ स्वयं चुनाव प्रचार में डूबा रहता हो और अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए विधानसभा के चुनाव में भी 40-40 रैली करता हो, चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए समाज में जहर बोता हो, देश की एकता और अखंडता पर कुठाराघात करता हो, एक… pic.twitter.com/Wq4XRm4iu0
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 24, 2025
Bihar Vote Adhikar yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा पर राजद का नया गाना जारी
जन जन ने भरी ललकार
दिलाना है हर जन को मताधिकार!
जन जन ने भरी हुंकार
बनाना है अबकी #तेजस्वी_सरकार!!#VoterAdhikarYatra @yadavtejashwi#RJD pic.twitter.com/fgsyIb9f1m
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 24, 2025