Vote Adhikar Yatra Bihar Live: वोटर अधिकार यात्रा का ब्रेक, कल जुड़ेंगी प्रियंका गांधी, सियासी बयानबाजी जारी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2895634
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Vote Adhikar Yatra Bihar Live: वोटर अधिकार यात्रा का ब्रेक, कल जुड़ेंगी प्रियंका गांधी, सियासी बयानबाजी जारी

Voter Adhikar Yatra Live Uopdate: चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. महागठबंधन का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट चोरी की जा रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:42 AM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा
LIVE Blog

Bihar Vote Adhikar yatra Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के 8 दिन बीच चुके हैं. यात्रा को आज (सोमवार, 25 अगस्त) को ब्रेक दिया गया है और कल यह यात्रा सुपौल और मधुबनी में रहेगी. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एक रोडशो करेंगे. जानकारी के मुताबिक, कल (26 अगस्त) को यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ जाएंगी. प्रियंका पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार करने वाली हैं. वहीं आने वाले दिनों में इस यात्रा के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन सहित इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता जुड़ सकते हैं.

25 August 2025
10:41 AM

Bihar Vote Adhikar yatra Live: जेडीयू की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से बताया जननायक

 

10:39 AM

Bihar Vote Adhikar yatra Live: एसआईआर पर तेजस्वी का वार

तेजस्वी ने बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया पर हमला करते हुए कहा कि अत्याचार करो, SIR करो, FIR करो... ना डरेंगे, ना झुकेंगे….

 

10:36 AM

Bihar Vote Adhikar yatra Live: 'दुर्भाग्य है देश का कि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो...' PM पर राजद का बड़ा हमला

पीएम मोदी पर राजद पार्टी ने अबतक का सबसे बड़ा हमला बोला है. राजद ने एक्स पर लिखा कि दुर्भाग्य है देश का कि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो नहीं चाहता है कि गरीब मतदान कर पाएं! आज तक देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो देश का काम धाम छोड़ स्वयं चुनाव प्रचार में डूबा रहता हो और अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए विधानसभा के चुनाव में भी 40-40 रैली करता हो.

 

10:34 AM

Bihar Vote Adhikar yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा पर राजद का नया गाना जारी

 

TAGS

Voter Adhikar Yatrabihar chunav 2025Rahul Gandhi

Trending news

Voter Adhikar Yatra
Vote Adhikar Yatra Bihar Live: वोटर अधिकार यात्रा का ब्रेक, कल जुड़ेंगी प्रियंका गांधी, सियासी बयानबाजी जारी
Begusarai News
खेल मंत्री ने JDU नेता बबलू महतो से की मुलाकात, कल बदमाशों ने मारी थी गोली
Darbhanga News
14 अगस्त से लापता छात्र का शव मिला, 4 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी
Voter Adhikar Yatra
'यह देश है, धर्मशाला नहीं...', SIR के मुद्दे पर BJP सांसद का राहुल-तेजस्वी पर वार
Nityanand Rai
मधुबनी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 8 नई सीमा चौकियों का किया उद्घाटन
Ashok Choudhary
तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार
Sasaram News
सासाराम पुलिस एनकाउंटर में फिरौती कांड का पर्दाफाश, हथियार और स्कॉर्पियो बरामद
Jehanabad news
राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ बगावत, कार्यकर्ताओं ने उठाई टिकट काटने की मांग
Bettiah news
34.63 लाख की लागत से संत घाट मुक्तिधाम का होगा कायाकल्प, महापौर ने किया भूमि पूजन
Surya Hansda Encounter
गोड्डा एनकाउंटर मामले में जांच को पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम
;