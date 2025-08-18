Vote Adhikar Yatra Live: 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज दूसरा दिन, राहुल गांधी और तेजस्वी पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का वार

Vote Adhikar Yatra Live Update: बिहार में SIR के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव और वामदलों के नेता भी शामिल हैं. यात्रा का आज (सोमवार, 18 अगस्त) दूसरा दिन है. आज के दिन यात्रा औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर से शुरू होकर अम्बा, कुटुंबा क्षेत्र से होते हुए रफीगंज पहुंचेगी. इसके बाद शाम तक दोनों नेता गया जिले के गुरारू पहुंचेंगे और खलीस पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे. यहीं पर उनका रात्रि विश्राम भी तय है. बता दें कि 16 दिनों में यह यात्रा गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी.