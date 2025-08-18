Vote Adhikar Yatra Live: 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज दूसरा दिन, राहुल गांधी और तेजस्वी पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का वार
Vote Adhikar Yatra Live: 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज दूसरा दिन, राहुल गांधी और तेजस्वी पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का वार

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कल यानी 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी और इसका समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा. समापन के दिन भी एक रैली का आयोजन किया जाएगा और उसमें विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:31 AM IST

वोटर अधिकार यात्रा
Vote Adhikar Yatra Live Update: बिहार में SIR के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव और वामदलों के नेता भी शामिल हैं. यात्रा का आज (सोमवार, 18 अगस्त) दूसरा दिन है. आज के दिन यात्रा औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर से शुरू होकर अम्बा, कुटुंबा क्षेत्र से होते हुए रफीगंज पहुंचेगी. इसके बाद शाम तक दोनों नेता गया जिले के गुरारू पहुंचेंगे और खलीस पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे. यहीं पर उनका रात्रि विश्राम भी तय है. बता दें कि 16 दिनों में यह यात्रा गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी.

18 August 2025
09:23 AM

Vote Adhikar Yatra Live Update: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया 'पंक्चर टायर'

‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे 'पंक्चर टायर' बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का टायर पहले ही पंक्चर हो चुका है. इस पर सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है. जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, उनके साथ देश की जनता खड़ी नहीं होती.

Bihar SIRVoter Adhikar Yatrabihar chunav 2025

