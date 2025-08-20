Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज ब्रेक, SIR पर राहुल गांधी का एक और दावा बेनकाब

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदेश में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल की यह यात्रा 16 दिनों में पूरे बिहार को कवर करेगी. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी जुड़े हुए. यात्रा के दौरान दोनों नेता बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. मंगलवार की शाम को यात्रा शेखपुरा पहुंच गई थी और सभी ने बरबीघा के एसकेआर कॉलेज ग्राउंड में रात्रि विश्राम किया था. पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती होने के कारण आज (बुधवार, 20 अगस्त) यात्रा को ब्रेक दिया गया है. इस बीच बिहार एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक और दावे की पोल खुल गई है. दोनों ने नवादा के जिस सुबोध कुमार को आगे करके वोट काटे जाने का दावा किया था, वह पूरी तरह से फर्जी निकला.