Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज ब्रेक, SIR पर राहुल गांधी का एक और दावा बेनकाब
Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज ब्रेक, SIR पर राहुल गांधी का एक और दावा बेनकाब

Voter Adhikar Yatra Live Update: पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती होने के कारण आज (बुधवार, 20 अगस्त) यात्रा को ब्रेक दिया गया है. इस बीच बिहार एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक और दावे की पोल खुल गई है. दोनों ने नवादा के जिस सुबोध कुमार को आगे करके वोट काटे जाने का दावा किया था, वह पूरी तरह से फर्जी निकला.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:58 AM IST

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदेश में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल की यह यात्रा 16 दिनों में पूरे बिहार को कवर करेगी. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी जुड़े हुए. यात्रा के दौरान दोनों नेता बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. मंगलवार की शाम को यात्रा शेखपुरा पहुंच गई थी और सभी ने बरबीघा के एसकेआर कॉलेज ग्राउंड में रात्रि विश्राम किया था. पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती होने के कारण आज (बुधवार, 20 अगस्त) यात्रा को ब्रेक दिया गया है. इस बीच बिहार एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक और दावे की पोल खुल गई है. दोनों ने नवादा के जिस सुबोध कुमार को आगे करके वोट काटे जाने का दावा किया था, वह पूरी तरह से फर्जी निकला.

20 August 2025
09:48 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा को लेकर RJD का नया वीडियो जारी

 

09:47 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: राहुल गांधी खलनायक की भूमिका में है- विजय सिन्हा

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खलनायक की भूमिका में है, पहले निर्वाचन आयोग को अपमानित करने का कार्य किया और अब धमकी दे रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इस तरह की नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सारी मर्यादा को तार-तार करने का कार्य किया है.

09:45 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज

 

09:44 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: यात्रा से जुड़ रहे जनसैलाब को देखकर कांग्रेस खुश

 

;