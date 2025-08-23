Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, कटिहार में होंगे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892964
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, कटिहार में होंगे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव

Voter Adhikar Yatra Live Update: राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ 23 अगस्त को कटिहार पहुंचेगी. इससे पहले मुंगेर में राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के चुनाव आयोग पर हमला बोला. एसआईआर के जरिए से वोट चोरी का आरोप लगाया था.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 23, 2025, 07:15 AM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा (File Photo)
वोटर अधिकार यात्रा (File Photo)
LIVE Blog

Voter Adhikar Yatra Live: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज कटिहार जिले में यात्रा सुबह 8 बजे वोटर अधिकार यात्रा कुर्सेला चौक से शुरू होकर समेली, डूमर और गेड़ाबारी होते हुए कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया पहुंचेगी. यहां एक घंटे का लंच ब्रेक होगा. इसके बाद शाम 4 बजे यात्रा कारगिल चौक से फिर से यात्रा शुरू होगी. अंबेडकर चौक, मोंगरा फाटक चौक, डंडखोरा और सौनैली मार्ग से होते हुए कदवा कुम्हरी पहुंचेगी. शाम 7:30 बजे राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद काफिला पूर्णिया जिले के लिए रवाना होगा.

23 August 2025
07:13 AM

Voter Adhikar Yatra Live: कटिहार में होगी वोटर अधिकार यात्रा

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज कटिहार जिले में वोटर अधिकार यात्रा करेंगे. वह सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू करेंगे. वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है. जिले के कुर्सेला चौक से शुरू होकर समेली, डूमर और गेड़ाबारी होते हुए कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया पहुंचेगी.

TAGS

Vote Adhikar YatraTejashwi YadavRahul Gandhi

Trending news

Vote Adhikar Yatra
Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, कटिहार में होंगे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव
MP Kali Pandey
कौन थे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे, जिन्हें प्राप्त है 'शेर-ए-बिहार' की ख्याति
Kali Pandey Died
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद थी कांग्रेस की लहर, लेकिन निर्दलीय जीत गए थे काली पांडे
Former MP Kali Pandey
Kali Pandey Died: नहीं रहे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडेय, दिल्ली में हुआ निधन
Shambhavi Choudhary
सांसद बिटिया का ग्रामीणों द्वारा विरोध से तिलमिलाए मंत्री जी! मंच से दे डाला फरमान
Nokha Vidhan Sabha Seat
नोखा विधानसभा में बंद पड़ी मिलें बनीं चुनावी मुद्दा, जनता कर रही रोजगार की मांग
Bihar Weather
बिहार में अगले हफ्ते बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश से लेकर वज्रपात तक का अलर्ट
bihar chunav 2025
बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची, जानें किसने कब तक संभाली सत्ता
Champai Soren
झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्य में SIR की उठाई मांग
bihar chunav 2025
क्या आप जानते हैं बिहार के पहले 'प्रधानमंत्री' कौन थे? 109 दिनों तक चला था कार्यकाल
;