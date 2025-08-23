Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, कटिहार में होंगे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव

Voter Adhikar Yatra Live: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज कटिहार जिले में यात्रा सुबह 8 बजे वोटर अधिकार यात्रा कुर्सेला चौक से शुरू होकर समेली, डूमर और गेड़ाबारी होते हुए कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया पहुंचेगी. यहां एक घंटे का लंच ब्रेक होगा. इसके बाद शाम 4 बजे यात्रा कारगिल चौक से फिर से यात्रा शुरू होगी. अंबेडकर चौक, मोंगरा फाटक चौक, डंडखोरा और सौनैली मार्ग से होते हुए कदवा कुम्हरी पहुंचेगी. शाम 7:30 बजे राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद काफिला पूर्णिया जिले के लिए रवाना होगा.