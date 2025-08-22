Vote Adhikar Yatra Live: बिहार की सियासत का आज महाशुक्रवार, PM मोदी और राहुल होंगे आमने-सामने

Voter Adhikar Yatra Live: बिहार की सियासत में आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह 6वां बिहार दौरा होगा. अपने इस दौरे पर पीएम मोदी गया और बेगूसराय हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें बेगूसराय और पटना को जोड़ने वाले सिमरिया सिक्स लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन भी शामिल है. यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा. इस महासेतु की खास बात यह है कि साल 2017 में इसकी नींव भी पीएम मोदी ने रखी थी. पीएम मोदी अपने इस दौरे पर मगध और मुंगेर रीजन की कुल 48 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ चल रहे हैं. दोनों चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने और बिहार में वोट चोरी करने के आरोप लगा रहे हैं. इस यात्रा को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है.