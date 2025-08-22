Vote Adhikar Yatra Live: बिहार की सियासत का आज महाशुक्रवार, PM मोदी और राहुल होंगे आमने-सामने
Vote Adhikar Yatra Live: बिहार की सियासत का आज महाशुक्रवार, PM मोदी और राहुल होंगे आमने-सामने

Voter Adhikar Yatra Live Update: पीएम मोदी अपने इस बिहार दौरे पर मगध और मुंगेर रीजन की कुल 48 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:42 AM IST

राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी (फाइल फोटो)
Voter Adhikar Yatra Live: बिहार की सियासत में आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह 6वां बिहार दौरा होगा. अपने इस दौरे पर पीएम मोदी गया और बेगूसराय हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें बेगूसराय और पटना को जोड़ने वाले सिमरिया सिक्स लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन भी शामिल है. यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा. इस महासेतु की खास बात यह है कि साल 2017 में इसकी नींव भी पीएम मोदी ने रखी थी. पीएम मोदी अपने इस दौरे पर मगध और मुंगेर रीजन की कुल 48 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ चल रहे हैं. दोनों चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने और बिहार में वोट चोरी करने के आरोप लगा रहे हैं. इस यात्रा को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

22 August 2025
10:40 AM

Voter Adhikar Yatra Live: लालू यादव पर चिराग पासवान का पलटवार

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर राजद अध्यक्ष लालू यादव के ट्वीट पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किस तरह की शब्दावली है ये. मैंने कहा है कि आप नीतियों के ऊपर सवाल उठाएं. SIR को लेकर मुद्दा बनाया हुआ है, बनाइये. उन सारी बातों को आप बोलिए जो लगता है आपको नीतिगत तरीके से गलत फैसला हैं. पर इस तरीके से कहना पिंडदान और मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करना, यह कतई उचित नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं.

10:36 AM

Voter Adhikar Yatra Live: कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर घूम रही राजद- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राजद पार्टी इन दिनों कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर घूम रही है. किस तरीके से राहुल गांधी जी को यह लोग पूरे प्रदेश में घूमा रहे हैं, यह अपने में दर्शाता है कि राजद की ताकत कितनी ज्यादा कम हो गई है. यह लोग अब कांग्रेस जैसे दल जिसका देशभर में जनाधार कमजोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया पार करना चाहते हैं.

10:29 AM

Voter Adhikar Yatra Live: शेखपुरा में महागठबंधन के नेताओं से हुई बड़ी गलती!

शेखपुरा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महापुरुषों के प्रतिमाओं को नजरअंदाज करने को राजनीति गरमा गई है. एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं पर महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया है. जेडीयू जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी नेता शेखपुरा पहुंचे लेकिन किसी नेताओं ने महापुरुषों को एक माला पहनने का काम नहीं किया. आने वाले विधानसभा चुनाव में शेखपुरा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी.

10:28 AM

Voter Adhikar Yatra Live: आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान!- तेजस्वी

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान!

 

10:25 AM

Voter Adhikar Yatra Live: पीएम मोदी के दौरे पर तेजस्वी का वार

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि जुमलों की बारिश करने से पहले ये गाना जरूर सुन लेना.

 

10:23 AM

Voter Adhikar Yatra Live: पीएम मोदी पर लालू यादव का वीडियो वार

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए राजद अध्यक्ष लालू यादव ने एक वीडियो जारी किया है. लालू ने लिखा- ऐ पीएम जी, जवाब दो.

 

10:22 AM

Voter Adhikar Yatra Live: नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे- लालू यादव

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए राजद अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.

 

10:21 AM

Voter Adhikar Yatra Live: राजद का मुख्यमंत्री नीतीश पर बड़ा सियासी हमला

 

10:18 AM

Voter Adhikar Yatra Live: प्रधानमंत्री आज जुमले फेंकने बिहार आ रहे है- RJD

पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासत जारी है. राजद ने पीएम के बिहार दौरे पर ट्वीट करके निशाना साधा है.

 

