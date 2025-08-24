Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से अब प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी, आज का रूट प्लान जारी

Voter Adhikar Yatra Live Update: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है. यात्रा का आज (रविवार, 24 अगस्त) 8वां दिन है. यात्रा शनिवार की शाम को पूर्णिया पहुंची थी और यहीं पर सभी नेताओं ने रात्रि विश्राम किया था. आज यात्रा पूर्णिया से शुरू होकर अररिया पहुंचेगी. अररिया में यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. वहीं आने वाले दिनों में यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ेंगी. उनके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के अन्य बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे.