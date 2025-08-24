Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से अब प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी, आज का रूट प्लान जारी
Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से अब प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी, आज का रूट प्लान जारी

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: 26 और 27 अगस्त को प्रियंका गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा के साथ जुड़ेंगी. बिहार में प्रियंका का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा. आने वाले दिनों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के अन्य बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:01 AM IST

Voter Adhikar Yatra Live Update: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है. यात्रा का आज (रविवार, 24 अगस्त) 8वां दिन है. यात्रा शनिवार की शाम को पूर्णिया पहुंची थी और यहीं पर सभी नेताओं ने रात्रि विश्राम किया था. आज यात्रा पूर्णिया से शुरू होकर अररिया पहुंचेगी. अररिया में यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. वहीं आने वाले दिनों में यात्रा के साथ राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ेंगी. उनके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के अन्य बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे.

24 August 2025
08:58 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: आज अररिया पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा

अररिया में आज वोटर अधिकार यात्रा पहुंचेगी. राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. वहीं बीजेपी नेता वोटर अधिकार यात्रा को बरगलाने वाली यात्रा बता रहे हैं. राहुल गांधी के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियां पूरी कर ली हैं. डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा के रूट का जायजा लिया. सुरक्षा के मद्देनजर एसपी खुद कमान संभाले हुए हैं.

08:54 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: कटिहार में कन्हैया कुमार ने जोश भरा

कटिहार के कुम्हड़ी में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपने संबोधन से लोगों में जोश भरा. इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह घोटालों की सरकार है. नीचे से पैसा ऊपर तक जाता है. सभी जगह घूसखोरी बढ़ गई है. उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर में जाति प्रमाण व आवासीय प्रमाणपत्र में चार हजार करोड़ का लेन-देन हुआ है. हमारी सरकार अगर बनी तो भयमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेगें. यह सरकार तेजस्वी के घोषणापत्र पर कहती है कि हम भी यह काम करेंगे. तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें डुप्लीकेट सीएम नहीं, ओरिजनल सीएम चाहिए. राहुल गांधी के संघर्ष को हम सभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे. 

bihar chunav 2025Voter Adhikar YatraBihar SIR

