Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल जारी, आज नवादा से शेखपुरा तक चलेंगे राहुल-तेजस्वी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887315
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल जारी, आज नवादा से शेखपुरा तक चलेंगे राहुल-तेजस्वी

Mahagathbandhan Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ रहा है. इस जनसैलाब को देखकर महागठबंधन के नेता काफी खुश हो रहे हैं. यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:04 AM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा
LIVE Blog

Voter Adhikar Yatra Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. इस यात्रा के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी नेता जुड़े हुए हैं. राहुल और तेजस्वी एक ही गाड़ी से चल रहे हैं. महागठबंधन इस यात्रा के जरिए चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है. यात्रा जहां से भी गुजर रही है, राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है. सोमवार (18 अगस्त) की शाम को यात्रा गयाजी शहर पहुंची थी. यहां बारिश के बीच राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली पर भाजपा को घेरा. रैली में मौजूद राजद नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाए. यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है.

19 August 2025
08:56 AM

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप यादव का वार

 

08:55 AM

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: गया में गरजे तेजस्वी यादव

 

08:54 AM

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: राजद ने यात्रा से जुड़ने की अपील की

 

08:53 AM

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस का ट्वीट

 

08:52 AM

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का शेड्यूल जारी

 

TAGS

Voter Adhikar Yatrabihar chunav 2025Bihar SIR

Trending news

Voter Adhikar Yatra
Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल जारी, आज नवादा से शेखपुरा तक चलेंगे राहुल-तेजस्वी
Samastipur News
नाबालिग महादलित लड़की से गैंगरेप में एक गिरफ्तार, कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात की घटना
Katihar News
कटिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार
Tej Pratap Yadav
'राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर...', तेज प्रताप का ट्वीट
Bettiah news
बेतिया में 170 किलो चरस-गांजा का सुरक्षित भष्मीकरण, एसपी की निगरानी में कार्रवाई
Dinara Vidhan Sabha Seat
दिनारा विधानसभा में राजद का दबदबा, लेकिन NDA समीकरण बदलने को तैयार
Jehanabad news
डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि, संविधान और वोट अधिकार की रक्षा का लिया गया संकल्प
Sasaram Vidhan Sabha Seat
Sasaram Vidhan Sabha Seat: बदलते समीकरण के बीच सासाराम में इस बार दिलचस्प होगी टक्कर
Prashant Kishor
सुपौल में प्रशांत किशोर का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला
Rahul Gandhi
गयाजी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार को नए घर की चाबियां सौंपीं
;