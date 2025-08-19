Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल जारी, आज नवादा से शेखपुरा तक चलेंगे राहुल-तेजस्वी

Voter Adhikar Yatra Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. इस यात्रा के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी नेता जुड़े हुए हैं. राहुल और तेजस्वी एक ही गाड़ी से चल रहे हैं. महागठबंधन इस यात्रा के जरिए चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है. यात्रा जहां से भी गुजर रही है, राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है. सोमवार (18 अगस्त) की शाम को यात्रा गयाजी शहर पहुंची थी. यहां बारिश के बीच राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली पर भाजपा को घेरा. रैली में मौजूद राजद नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाए. यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है.