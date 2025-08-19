Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल जारी, आज नवादा से शेखपुरा तक चलेंगे राहुल-तेजस्वी

Mahagathbandhan Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ रहा है. इस जनसैलाब को देखकर महागठबंधन के नेता काफी खुश हो रहे हैं. यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है.
Voter Adhikar Yatra Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. इस यात्रा के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी नेता जुड़े हुए हैं. राहुल और तेजस्वी एक ही गाड़ी से चल रहे हैं. महागठबंधन इस यात्रा के जरिए चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है. यात्रा जहां से भी गुजर रही है, राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है. सोमवार (18 अगस्त) की शाम को यात्रा गयाजी शहर पहुंची थी. यहां बारिश के बीच राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली पर भाजपा को घेरा. रैली में मौजूद राजद नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाए. यात्रा के तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है.
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप यादव का वार
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने निकले हैं।
क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा… pic.twitter.com/NepQhDHkgF
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 18, 2025
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: गया में गरजे तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव-“क्या अपना VOTE कटने दोगे?”
जनता ने गरज कर कहा- “हरगिज़ नहीं”#VoteAdhikarYatra #TejashwiYadav #Bihar #Trending #viral #RahulGandhi
वोट अधिकार यात्रा, गया pic.twitter.com/eZAWDhjLaC
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 18, 2025
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: राजद ने यात्रा से जुड़ने की अपील की
बिहार में हो रहे अन्याय के खिलाफ
आप सभी वोटर अधिकार यात्रा में जरूर शामिल हों!#VoterAdhikarYatra #Bihar #RJD #TejashwiYadav pic.twitter.com/YGZY4mYpqt
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 19, 2025
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस का ट्वीट
बिहार का साफ संदेश- वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे pic.twitter.com/fLeDJHjakB
— Congress (@INCIndia) August 19, 2025
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन का शेड्यूल जारी
जननायक @RahulGandhi जी के साथ ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहार की जनता के हक की आवाज बुलंद कर रही है।
हमारा संकल्प है- वोट चोरी रोकना और वोट चोरों को गद्दी से हटाना। हम जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।
उन्हें सुनने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ें-
— Congress (@INCIndia) August 19, 2025