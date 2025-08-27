Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार

Bihar Vote Adhikar Yatra Live Update: Bihar Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आज (बुधवार, 27 अगस्त) की सुबह 8 बजे से दरभंगा में पदयात्रा से होगी. यहां से यह यात्रा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी. आज के दिन यात्रा के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी जुड़ेंगे.
Trending Photos
Priyanka Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज (बुधवार, 27 अगस्त) 11वां दिन है. आज यात्रा दरभंगा से होते हुए यह मुजफ्फरपुर जाएगी और फिर सीतामढ़ी पहुंचेगी. सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर जाकर प्रियंका गांधी पूजा-अर्चना करेंगी. इसके बाद यात्रा यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेगी. जानकारी के मुताबिक, आज के दिन यात्रा में कई बड़े नेता शामिल होंगे. इनमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का नाम शामिल है. यात्रा को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिलेगा. वहीं एनडीए नेताओं के मुताबिक, चुनाव में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा.
Voter Adhikar Yatra Live Update: जेडीयू ने सीएम नीतीश के पोस्टर लगाए
स्वास्थ्य बिहार, समृद्ध बिहार...#25se30firsenitish pic.twitter.com/Q37AAPj3rV
— Janata Dal (United) (@Jduonline) August 27, 2025
Voter Adhikar Yatra Live Update: यात्रा के बीच जेडीयू का बड़ा ऐलान
25 से 30 फिर से नीतीश...#25se30firsenitish #25se30phirsenitish pic.twitter.com/U8bbngDLsB
— Janata Dal (United) (@Jduonline) August 27, 2025
Voter Adhikar Yatra Live Update: रुन्नी सैदपुर में होगी राहुल-तेजस्वी और अखिलेश की जनसभा
सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में महागठबंधन की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है. इस रैली को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव संबोधित करेंगे.
Voter Adhikar Yatra Live Update: मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई यात्रा
दरभंगा में यात्रा की शुरूआत करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने पदयात्रा की. इसके बाद यह यात्रा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गई. स्थानीय कांग्रेस नेता ने कहा कि यह यात्रा वोट की सुरक्षा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए निकाली गई है. प्रियंका गांधी के शामिल होने से यह और प्रभावी हो गई है.