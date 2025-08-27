Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार

Priyanka Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज (बुधवार, 27 अगस्त) 11वां दिन है. आज यात्रा दरभंगा से होते हुए यह मुजफ्फरपुर जाएगी और फिर सीतामढ़ी पहुंचेगी. सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर जाकर प्रियंका गांधी पूजा-अर्चना करेंगी. इसके बाद यात्रा यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेगी. जानकारी के मुताबिक, आज के दिन यात्रा में कई बड़े नेता शामिल होंगे. इनमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का नाम शामिल है. यात्रा को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिलेगा. वहीं एनडीए नेताओं के मुताबिक, चुनाव में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा.

