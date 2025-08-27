Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2898218
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार

Bihar Vote Adhikar Yatra Live Update: Bihar Vote Adhikar Yatra Live Update: वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आज (बुधवार, 27 अगस्त) की सुबह 8 बजे से दरभंगा में पदयात्रा से होगी. यहां से यह यात्रा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी. आज के दिन यात्रा के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी जुड़ेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:50 AM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा
LIVE Blog

Priyanka Gandhi Voter Adhikar Yatra Live: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज (बुधवार, 27 अगस्त) 11वां दिन है. आज यात्रा दरभंगा से होते हुए यह मुजफ्फरपुर जाएगी और फिर सीतामढ़ी पहुंचेगी. सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर जाकर प्रियंका गांधी पूजा-अर्चना करेंगी. इसके बाद यात्रा यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेगी. जानकारी के मुताबिक, आज के दिन यात्रा में कई बड़े नेता शामिल होंगे. इनमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमिलनाडु के सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का नाम शामिल है. यात्रा को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिलेगा. वहीं एनडीए नेताओं के मुताबिक, चुनाव में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source
27 August 2025
09:49 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: जेडीयू ने सीएम नीतीश के पोस्टर लगाए

 

09:47 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: यात्रा के बीच जेडीयू का बड़ा ऐलान

 

09:44 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: रुन्नी सैदपुर में होगी राहुल-तेजस्वी और अखिलेश की जनसभा

सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में महागठबंधन की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है. इस रैली को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव संबोधित करेंगे.

09:43 AM

Voter Adhikar Yatra Live Update: मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई यात्रा

दरभंगा में यात्रा की शुरूआत करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने पदयात्रा की. इसके बाद यह यात्रा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गई. स्थानीय कांग्रेस नेता ने कहा कि यह यात्रा वोट की सुरक्षा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए निकाली गई है. प्रियंका गांधी के शामिल होने से यह और प्रभावी हो गई है.

TAGS

bihar chunav 2025Voter Adhikar YatraBihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार
patna news
BSRTC यात्रियों के लिए खुशखबरी! 1 सितंबर से शुरू हो रही ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा
Bihar News
कैमूर में पोखर में नहा रहे तीन बच्चे डूबे, 2 की मौत, नालंदा में भी पसरा मातम
Nitish government
चुनावी साल में नीतीश सरकार के 15 धमाकेदार फैसले, जिसने बदल दिया विकास का रोडमैप
Shahnawaz Hussain
Bihar Politics: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज
Nidhi Jha
Bhojpuri: निधि झा ने पति यश कुमार संग शेयर की रोमांटिक तस्वीर, कैप्शन ने जीता दिल
Kajal Raghwani
समंदर किनारे काजल राघवानी ने ग्लैमरस अंदाज में शेयर की तस्वीरें, लिखा खास कैप्शन
Rahul Gandhi
Supaul News: तिरंगे के अपमान को लेकर सुपौल में राहुल गांधी का फूंका गया पुतला
Bettiah news
बेतिया मेला में शराब कबाब की खुलेआम बिक्री, ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को दी सूचना
patna news
Patna News: बच्चों की मौत का भावनात्मक फायदा उठाकर करवाया गया अटल पथ पर उपद्रव
;