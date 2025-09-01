Voter Adhikar Yatra Live: राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन, पटना में होगा इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन

Rahul-Tejashwi Voter Adhikar Yatra Live Update: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा का आज (सोमवार, 01 सितंबर) अंतिम दिन है. सासाराम (रोहतास जिले) से शुरु हुई इस यात्रा का आज राजधानी पटना में समापन किया जाएगा. पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रोड शो और रैली के साथ समाप्त होगी. जानकारी के मुताबिक, आज इंडी गठबंधन के नेता सुबह 10.50 बजे से 11.05 बजे तक गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद रैली को संबोधित करेंगे. बता दें कि इस यात्रा ने पिछले 14 दिनों में बिहार के 23 जिलों को कवर किया.

Add Zee News as a Preferred Source