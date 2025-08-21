Voter Adhikar Yatra Live Update: राहुल की गैरमौजूदगी में तेजस्वी संभालेंगे वोटर अधिकार यात्रा की कमान, अखिलेश भी होंगे शामिल

Tejashwi Command Voter Adhikar Yatra Live: कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ यात्रा से जुड़े हुए हैं. मंगलवार (19 अगस्त) को राहुल गांधी की यात्रा गया जिले के वजीरगंज से शुरू होकर नवादा, शेखपुरा होते हुए नालंदा तक पहुंची. दिनभर जनता से मिलने और जनसभाएं करने के बाद यात्रा का समापन नालंदा में हुआ. बुधवार (20 अगस्त) को यात्रा का ब्रेक रहा और आज यानी गुरुवार (21 अगस्त) से यात्रा फिर से आगे बढ़ेगी. बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी दिल्ली में हैं. उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव यात्रा को लीड करेंगे. हालांकि, आज दोपहर तक राहुल फिर से यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी यात्रा में शामिल होने की जानकारी मिल रही है.