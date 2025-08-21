Voter Adhikar Yatra Live Update: राहुल की गैरमौजूदगी में तेजस्वी संभालेंगे वोटर अधिकार यात्रा की कमान, अखिलेश भी होंगे शामिल

Vote Adhikar Yatra Live: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का आज (गुरुवार, 21 अगस्त) चौथा दिन है. बुधवार को यात्रा को विराम दिया गया था. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी दिल्ली में हैं. उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव यात्रा को लीड करेंगे. हालांकि, आज दोपहर तक राहुल फिर से यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी यात्रा में शामिल होने की जानकारी मिल रही है.
Tejashwi Command Voter Adhikar Yatra Live: कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ यात्रा से जुड़े हुए हैं. मंगलवार (19 अगस्त) को राहुल गांधी की यात्रा गया जिले के वजीरगंज से शुरू होकर नवादा, शेखपुरा होते हुए नालंदा तक पहुंची. दिनभर जनता से मिलने और जनसभाएं करने के बाद यात्रा का समापन नालंदा में हुआ. बुधवार (20 अगस्त) को यात्रा का ब्रेक रहा और आज यानी गुरुवार (21 अगस्त) से यात्रा फिर से आगे बढ़ेगी. बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी दिल्ली में हैं. उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव यात्रा को लीड करेंगे. हालांकि, आज दोपहर तक राहुल फिर से यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी यात्रा में शामिल होने की जानकारी मिल रही है.
Voter Adhikar Yatra Live: कांग्रेस ने जारी किया घर-घर अधिकार वादा लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने घर-घर अधिकार का वादा लिस्ट जारी किया है. इसके तहत कमाई का अधिकार, दवाई का अधिकार पढ़ाई का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार देने की बात कही गई है. कांग्रेस ने बाकायदा एक फॉर्मेट भी जारी किया है.
Voter Adhikar Yatra Live: यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जल्द ही वोटर अधिकार यात्रा के साथ जुड़ेंगे. कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है. वेणुगोपाल ने एक्स पर एक ट्वीट करके बताया कि आगामी 28 अगस्त को सीतामढ़ी में अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे.