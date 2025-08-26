Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश-स्टालिन पर भी बड़ा अपडेट आया

Voter Adhikar Yatra Live Update: यात्रा का आज (मंगलवार, 26 अगस्त) से तीसरा चरण शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज से यात्रा के साथ जुड़ने वाली हैं. प्रियंका पहली बार बिहार में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगी. उनके अलावा तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी आज यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं.
Trending Photos
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Live Update: बिहार में SIR प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस सांसद वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता इस यात्रा में शामिल हैं. यात्रा का आज (मंगलवार, 26 अगस्त) से तीसरा चरण शुरू हो रहा है और अब यात्रा में इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज से यात्रा के साथ जुड़ने वाली हैं. प्रियंका पहली बार बिहार में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगी. उनके अलावा तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी आज यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है.
Voter Adhikar Yatra Live Update: एनडीए के गढ़ में प्रियंका गांधी की हुंकार
प्रियंका गांधी के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रोड-शो का भी कार्यक्रम है. एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद प्रियंका गांधी का बिहार में यह पहला सियासी कार्यक्रम है. प्रियंका गांधी जिन इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं. वह एनडीए के गढ़ माने जाते हैं.
Voter Adhikar Yatra Live Update: प्रियंका गांधी भी यात्रा से जुड़ेंगी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज (मंगलवार, 26 अगस्त) को वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ने वाली हैं. प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगी. भाई-बहन की जोड़ी 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होगी. दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को प्रियंका गांधी के जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना करने का कार्यक्रम है.