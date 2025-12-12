Advertisement
Zee Bihar Samvad Live: राजद-कांग्रेस की आदत है भौकाल बनाने की, जनता इसे नहीं मानती हैं- विजय सिन्हा

Zee Bihar Samvad Live Update: शपथ ग्रहण के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री कभी भी कहीं भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं, इससे सरकारी अधिकारी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं. नई सरकार में नया बिहार बनाने के रोडमैप को लेकर Zee बिहार संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों से उनके रोडमैप से जुड़े सवाल-जवाब किए जा रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:49 AM IST

विजय सिन्हा
Zee Bihar Samvad Live Update: बिहार चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया बिहार बनाने का वादा किया था और जनता ने उनके वादे पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता सौंप दी. लिहाजा अब नई सरकार पर अपने वादों को पूरा करने का दवाब है. यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री कभी भी कहीं भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं, इससे सरकारी अधिकारी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं. नीतीश कुमार के बाकी मंत्री भी कुछ इसी तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, यह जोश और जज्बा कितने दिनों तक रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है. Zee बिहार संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों से उनके रोडमैप से जुड़े सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ हुई.

12 December 2025
11:41 AM

Zee Bihar Samvad Live Update: राजस्व विभाग के लिए विजय सिन्हा को क्यों चुनाव गया?

इस सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि विजय सिन्हा कोई अनुकंपा के माध्यम से काम नहीं करता है. हम तो पोलिंग एजेंट से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं. हर परीक्षा से गुजरे हैं. अगर नेतृत्व ने हमपर विश्वास किया है तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. पहले लोग कहते थे कि खनन विभाग कभी नहीं सुधरे थे. नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सड़क से सदन तक हमने संघर्ष किया था. आज सारा संघर्ष समाप्त हुआ है. कोई नरसंहार नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ने माइनिंह में काफी नए सुधार किए हैं.

11:37 AM

Zee Bihar Samvad Live Update: भूमि सुधार को कितना चैलेंज मानते हैं?

इस सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा बिहार की भूमि सीमित है. जमीन का विवाद बरसों-बरस का रहा है. बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग सभी जमीन का सर्वे कराएंगे. काम शुरु हो गया है. हमने कहा कि जिस पर कोई विवाद नहीं है. उस पर हमको गंभीरता से विचारना चाहिए और जिसके कागजात नहीं है, उनका सोर्स खोज रहे हैं. उन जमीनों के कागजात को जो प्रदान कराएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा. मैं अब भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं. इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन की सबसे ज्यादा शिकायत आती है. अब सभी अधिकारियों को एक समय सीमा के अंदर मामला निपटाना होगा. 

11:33 AM

Zee Bihar Samvad Live Update: पटना के होटल चाणक्या में चल रहा कार्यक्रम

नया बिहार कैसे बनाएगी नई सरकार, इस बारे में रोडमैप जानने के लिए जी बिहार झारखंड की ओर से शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को सुबह 11 बजे से राजधानी पटना के होटल चाणक्या में एक विशेष संवाद का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ हुई है. विजय सिन्हा हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दे रहे हैं.

