Zee Bihar Samvad Live: राजद-कांग्रेस की आदत है भौकाल बनाने की, जनता इसे नहीं मानती हैं- विजय सिन्हा

Zee Bihar Samvad Live Update: बिहार चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया बिहार बनाने का वादा किया था और जनता ने उनके वादे पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता सौंप दी. लिहाजा अब नई सरकार पर अपने वादों को पूरा करने का दवाब है. यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री कभी भी कहीं भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं, इससे सरकारी अधिकारी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं. नीतीश कुमार के बाकी मंत्री भी कुछ इसी तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, यह जोश और जज्बा कितने दिनों तक रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है. Zee बिहार संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों से उनके रोडमैप से जुड़े सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ हुई.

