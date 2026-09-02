Add Zee Business As A Preferred Source
App

'कट्टर आतंकवादी मार देंगे...', चिराग पासवान को मिली धमकी भरी चिट्ठी, DGP से मिले LJP (R) के नेता

Bihar News: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी एक बिना साइन वाली चिट्ठी के जरिए मिली है. इस बीच चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर एलजेपी (आर) का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के डीजीपी से मिला.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:25 PM IST
'कट्टर आतंकवादी मार देंगे...', चिराग पासवान को मिली धमकी भरी चिट्ठी, DGP से मिले LJP (R) के नेता
Image Credit: एलजेपी का प्रतिनिधिमंडल बिहार के डीजीपी से मिला

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में 47 बड़े पुलों और 55 स्टेट हाईवे पर वसूला जाएगा टोल टैक्स, सरकार का फैसला
2
3
4
5