'कट्टर आतंकवादी मार देंगे...', चिराग पासवान को मिली धमकी भरी चिट्ठी, DGP से मिले LJP (R) के नेता

पार्टी नेताओं ने पुलिस से आग्रह किया कि धमकी देने वाले व्यक्ति की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने पासवान की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने की भी मांग की. बैठक के बाद विवेक विश्वास और राजू तिवारी ने कहा कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने बताया कि डीजीपी विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को पूरा सहयोग और जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. पार्टी नेताओं के अनुसार, चिराग पासवान को एक पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी. पुलिस अभी उस व्यक्ति की पहचान करने और उसे खोजने की कोशिश कर रही है जिसने यह संदेश भेजा है.