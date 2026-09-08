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LJP-R ने जारी की मीडिया सेल और प्रवक्ताओं की लिस्ट, निशांत मिश्रा बने प्रदेश मीडिया प्रमुख

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार प्रदेश मीडिया सेल और प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा ने सूची जारी की है. पार्टी ने मीडिया सेल में मुख्य प्रवक्ता, मीडिया कॉर्डिनेटर और सह-प्रभारी की नियुक्ति की है. साथ ही 8 प्रवक्ताओं के नामों की भी घोषणा की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:55 PM IST
LJP-R ने जारी की मीडिया सेल और प्रवक्ताओं की लिस्ट, निशांत मिश्रा बने प्रदेश मीडिया प्रमुख
Image Credit: LJP-R ने जारी की मीडिया सेल और प्रवक्ताओं की लिस्ट (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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