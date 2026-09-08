LJP-R ने जारी की मीडिया सेल और प्रवक्ताओं की लिस्ट, निशांत मिश्रा बने प्रदेश मीडिया प्रमुख

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार में सांगठनिक मजबूती और मीडिया मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपनी नई मीडिया सेल और प्रदेश प्रवक्ताओं की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. जारी सूची के अनुसार, मुख्य प्रवक्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर और सह-प्रभारियों की महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं. साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने के पक्षों को रखने के लिए 8 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बिहार प्रदेश मीडिया सेल की लिस्ट
1. निशांत मिश्रा- प्रदेश मीडिया प्रभारी
2. नित्य रंजन कुमार सिंह उर्फ रंजन सिंह - मुख्य प्रवक्ता
3. पंकज कुमार पांडेय उर्फ लोहा पांडे - मीडिया कॉर्डिनेटर
4. रवि रंजन कर्ण - सह मीडिया प्रभारी
5. अजय पासवान - सह मीडिया प्रभारी
प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची
1. बेबी कुमारी (विधायक)
2. संगीता कुमारी (विधायक)
3. बाबू लाल शौर्य (विधायक)
4. विभय कुमार झा
5. सोनम पासवान
6. अंशु प्रियंका मिश्रा
7. शशि कांत पासवान
8. सौरभ पाण्डेय
बता दें कि इससे पहले 26 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की थी. लोजपा (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए नई लिस्ट जारी किया था. नई कार्यकारिणी की सबसे बड़ी विशेषता यह था कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नए और फ्रेश चेहरों को सौंपी गई. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक को बनाया. वहीं, राजू तिवारी को राष्ट्रीय जेनरल सेक्रेटरी जिम्मेदारी मिली है. जो इसे निभा रहे हैं.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई थी, उसे देखा जाए तो चिराग पासवान ने उन कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है, जिन्होंने जमीन पर काम किया है. साथ ही संगठन को मजबूत किया. लिस्ट के अनुसार, पार्टी कार्यकारिणी में युवाओं और महिलाओं को समुचित भागीदारी दी गई है.