लोजपा रामविलास ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी, एनडीए की ओर से सभी 243 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार

NDA Seat SHaring: चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है. एक दिन पहले ही लोजपा आर ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी. लोजपा रामविलास ने 25 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. इस तरह अब एनडीए की ओर से सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों को उतार दिया गया है.

प्रत्याशी घोषित करने के मामले में एनडीए ने बाजी मार ली है और उसके सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया गया है. महागठबंधन पहली बाधा दौड़ में पिछड़ गया है. अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाई है. मुकेश सहनी अभी तक नाराज हैं तो किसी भी घटक दल को यह नहीं पता कि उसे कितनी सीटों पर लड़ना है.

लोजपा रामविलास की ओर से दूसरी सूची में घोषित प्रत्याशी

1 अलौली (एससी) यशराज पासवान

2 खगडिया पूनम यादव

3 बेलदौर सुनीता शर्मा

4 साहेबपुर कमाल संजय कुमार यादव

5 बखरी नीरा देवी

6 सिकंदरा रामाधीन पासवान

7 राजपुर अमर पासवान

8 चेनारी सोनू कुमार नट

9 डुमराव मृत्‍युंजय कुशवाहा

10 बक्‍सर धर्मेन्‍द्र राम (मेहतर)

11 आरा हरे कृष्‍ण पासवान

12 अरवल दिविया भारती

13 इमामगंज तपेश्‍वर पासवान

14 बराचट्टी शिव कुमार नाथ निराला

15 मोहनिया अनील कुमार

16 बरहरिया सुनील पासवान

17 कुढ़नी विनोद राय

18 बरूराज संजय पासवान

19 हरसिद्दी मदन पासवान

20 गरखा विगन मांझी

21 चिरैया शेख सलाउद्दीन खान

22 राजापाकर शिवनाथ कुमार पासवान

23 हाजीपुर (शहर) धनश्‍याम कुमार दाहा

24 वैशाली राम एकबाल कुशवाहा

25 महुआ शमसुज्‍जमा