Bihar Chunav 2025: '2020 में LJP अकेले लड़ी थी और JDU को बड़ा डैमेज पहुंचाया था...' क्या इस बार CM बनेंगे नीतीश कुमार, शांभवी चौधरी का जवाब देखें
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2916369
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: '2020 में LJP अकेले लड़ी थी और JDU को बड़ा डैमेज पहुंचाया था...' क्या इस बार CM बनेंगे नीतीश कुमार, शांभवी चौधरी का जवाब देखें

MP Shambhavi Chaudhary News: एनडीए में खींचतान से जुड़े सवालों पर शांभवी चौधरी ने साफ कहा कि यह मीडिया का बनाया परसेप्शन है. वहीं एनडीए में लोजपा-रामविलास की सीटों को लेकर शांभवी ने कहा कि हम सम्मानजनक सीटों के लिए समझौता करेंगे. लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है. 2020 में लोजपा अकेले लड़ी थी और जेडीयू को बड़ा डैमेज पहुंचाया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:18 PM IST

Trending Photos

सांसद शांभवी चौधरी
सांसद शांभवी चौधरी

LJPR MP Shambhavi Chaudhary News: बिहार में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर 'Zee Media' आज यानी बुधवार (10 सितंबर) पटना में कॉन्क्लेव कर रहा है. इस कार्यक्रम में लोजपा-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने शिरकत की. उनसे देश और प्रदेश की राजनीति को लेकर सवाल पूछे गए. युवाओं से जुड़े सवाल भी हुए. एनडीए में लोजपा और जेडीयू के रिश्ते पर भी सवाल-जवाब किए गए. एनडीए में लोजपा-रामविलास पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर शांभवी चौधरी ने कहा कि हम सम्मानजनक सीटों के लिए समझौता करेंगे. लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है.

उन्होंने कहा कि 2020 में लोजपा अकेले लड़ी थी और जेडीयू को बड़ा डैमेज पहुंचाया था. उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास ने लोकसभा चुनाव में 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दिया था. चिराग पासवान जी ने बहुत मेहनत करके यह सफलता हासिल की थी. इसलिए हम सम्मानजनक सीटें चाहते हैं. आगे उन्होंने कहा कि हमारा पहली प्राथमिकता महागठबंधन को रोकने पर है. उन्होंने कहा कि सामान्य जीवन में देश पहले आता है और फिर प्रदेश, फिर गठबंधन और उसके बाद पार्टी आती है. ऐसे में महागठबंधन को रोकना ज्यादा जरूरी है. एनडीए 200 सीटें पार करेगा.

ये भी पढ़ें- '13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो', प्रशांत किशोर का तंज

Add Zee News as a Preferred Source

इस सवाल का जवाब देते हुए लोजपा-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही होंगे और गठबंधन के कई नेता इस बात को कह चुके हैं. चिराग पासवान के नेतृत्व को लेकर शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में युवाओं को आगे करने की जरूरत है. युवाओं को नेतृत्व मिलेगा तो युवा अपने आप आगे बढ़ेंगे.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025MP Shambhavi Choudharyabki baar kiski sarkar

Trending news

bihar chunav 2025
LJP कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, क्या फिर CM बनेंगे नीतीश कुमार, शांभवी ने दिया जवाब
Prashant Kishor
'देश में 80% हिंदू हैं, बीजेपी को वोट मिले 36%',पीके ने बताया कैसे हराएंगे भाजपा को?
Bihar politics
बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, प्रेमचंद मिश्रा ने कर दिया खुलासा
Jeevesh Mishra
नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़, जीवेश मिश्रा ने की निंदा
Bihar Chunv 2025
'13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो', प्रशांत किशोर का तंज
Bihar politics
मुसलमानों को किरासन की तरह यूज कर रहे लालू, अल्लाह के बदले दिखा रहे BJP का डर: पीके
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी के स्टाइलिश पोज और अक्षरा सिंह की शायराना सोच ने फैंस को किया दीवाना
Bihar politics
'अर्श या फर्श पर...', PK ने बता दिया बिहार चुनाव में जनसुराज को कितनी आएंगी सीटें?
Bihar politics
'RJD-कांग्रेस ने बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया', नित्यानंद राय का बड़ा बयान
Bihar politics
उपराष्ट्रपति चुनाव में दी गई राष्ट्रहित को प्राथमिकता : दिलीप जायसवाल
;