Bihar Chunav 2025: '2020 में LJP अकेले लड़ी थी और JDU को बड़ा डैमेज पहुंचाया था...' क्या इस बार CM बनेंगे नीतीश कुमार, शांभवी चौधरी का जवाब देखें

LJPR MP Shambhavi Chaudhary News: बिहार में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर 'Zee Media' आज यानी बुधवार (10 सितंबर) पटना में कॉन्क्लेव कर रहा है. इस कार्यक्रम में लोजपा-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने शिरकत की. उनसे देश और प्रदेश की राजनीति को लेकर सवाल पूछे गए. युवाओं से जुड़े सवाल भी हुए. एनडीए में लोजपा और जेडीयू के रिश्ते पर भी सवाल-जवाब किए गए. एनडीए में लोजपा-रामविलास पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर शांभवी चौधरी ने कहा कि हम सम्मानजनक सीटों के लिए समझौता करेंगे. लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है.

उन्होंने कहा कि 2020 में लोजपा अकेले लड़ी थी और जेडीयू को बड़ा डैमेज पहुंचाया था. उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास ने लोकसभा चुनाव में 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दिया था. चिराग पासवान जी ने बहुत मेहनत करके यह सफलता हासिल की थी. इसलिए हम सम्मानजनक सीटें चाहते हैं. आगे उन्होंने कहा कि हमारा पहली प्राथमिकता महागठबंधन को रोकने पर है. उन्होंने कहा कि सामान्य जीवन में देश पहले आता है और फिर प्रदेश, फिर गठबंधन और उसके बाद पार्टी आती है. ऐसे में महागठबंधन को रोकना ज्यादा जरूरी है. एनडीए 200 सीटें पार करेगा.

इस सवाल का जवाब देते हुए लोजपा-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही होंगे और गठबंधन के कई नेता इस बात को कह चुके हैं. चिराग पासवान के नेतृत्व को लेकर शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में युवाओं को आगे करने की जरूरत है. युवाओं को नेतृत्व मिलेगा तो युवा अपने आप आगे बढ़ेंगे.

