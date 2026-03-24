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Delimitation In Lok Sabha: बिहार में अब 40 नहीं 60 लोकसभा सीटें होंगी, झारखंड में होंगे इतने सांसद, जानें सरकार का नया फॉर्मूला

Lok Sabha Seats Delimitation: देश में साल 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले भारत सरकार महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में जुट गई है, जिसे आने वाले समय में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं. इससे बिहार और झारखंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:21 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Lok Sabha Seats Delimitation: केंद्र की मोदी सरकार अब लोकसभा सीटों की संख्या में 543 से बढ़ाकर 816 करने पर विचार कर रही है. यह प्रस्ताव महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए लाया जा रहा है. 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. लोकसभा की यह नई संरचना 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू होगी. मतलब साफ है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 272 की जगह 409 हो जाएगा. 

संविधान संशोधन बिल ला सकती है सरकार

सूत्रों का कहना है कि सरकार इस हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी. यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान संविधान संशोधन बिल भी लाया जाएगा, जिससे साल 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटें बढ़ाई जा सकें. चर्चा है कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है. इसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित की जा सकती हैं.

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आखिरी बार कब हुआ था परिसीमन?

देश में अभी तक सिर्फ तीन बार (1951, 1961 और 1971) में परिसीमन हुआ है. आखिरी बार 1971 में जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों की संख्या तय की गई थी. उस वक्त की जनगणना के आधार पर अविभाजित यूपी में लोकसभा की 85 सीटें थीं और प्रति लोकसभा सीट पर आबादी का अनुपात 9.86 लाख था. वहीं अविभाजित बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थीं और प्रति लोकसभा सीट पर आबादी का अनुपात 7.80 लाख से ज्यादा था. इसके बाद इमरजेंसी के दौरान पास हुए संविधान के 42वें संशोधन ने 2001 की जनगणना तक संसद और राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या को रोक दिया था. अब एक बार फिर से लोकसभा सीटें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और इसका आधार 2011 की जनगणना को रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें- बिहार की तरह असम में भी JMM को किया गया इग्नोर, क्या झारखंड में भी पड़ेगा इसका असर?

किस फॉर्मूले से बढ़ाई जाएंगी सीटों की संख्या?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. 

बिहार-झारखंड में कितनी सीटें हो जाएंगी?

मौजूदा समय में सीटों के राज्य-वार बंटवारे को देखें तो उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं. जानकारी के मुताबिक, 816 सदस्यों वाली लोकसभा में भी यह अनुपात बरकरार रखा जाता है तो उत्तर प्रदेश के पास 120 सीटें होंगी, जिनमें से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. बिहार की बात करें तो प्रदेश में अभी लोकसभा की 40 सीटें हैं. नई व्यवस्था में यह संख्या 60 या उससे ज्यादा हो सकती है. अगर 60 सीटें होंगी तो यहां महिलाओं के लिए 20 सीटें आरक्षित होंगी. इसी तरह से झारखंड में अभी 14 लोकसभा सीटें हैं. नए फॉर्मूले में झारखंड में लोकसभा की 21 सीटें हो जाएंगी, जिनमें से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

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