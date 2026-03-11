लोकसभा अध्यक्ष बनाम अविश्वास प्रस्ताव: आजादी के बाद से अब तक के चारों प्रस्तावक निकले 'बिहारी'!

आजादी के बाद से लेकर अब तक लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. रोचक बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले चारों नेताओं का संबंध अविभाजित बिहार से जुड़ा रहा है. 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले नेताओं का तो प्रत्यक्ष रूप से बिहार के भागलपुर और झारखंड के गोड्डा से जुड़ाव रहा है. चौथा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले डॉ. मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज के सांसद हैं. वैसे, डॉ. मोहम्मद जावे का भागलपुर से भी गहरा नाता है, जैसा कि पूर्व के तीनों प्रस्तावकों का रहा है.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज सांसद, वर्ष: 2026)

वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, उसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के किशनगंज से सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने पेश किया है.

भागलपुर कनेक्शन: सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद का जन्म और शिक्षा भागलपुर में हुई है. भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है.

सोमनाथ चटर्जी (वर्ष: 1987)

1987 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. इस प्रस्ताव को पेश करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी थे. भले ही वे पश्चिम बंगाल के राजनीतिज्ञ थे, लेकिन बिहार के भागलपुर की गलियों से उनका कनेकशन रहा है.

भागलपुर कनेक्शन: सोमनाथ चटर्जी के पिता निर्मल चंद्र चटर्जी प्रख्यात वकील और हिंदू महासभा के नेता थे. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई से लेकर युवावस्था का एक बड़ा समय भागलपुर में बिताया था. उनके परिवार के कई सदस्य भागलपुर में बड़े पदों पर थे. संयोग की बात यह है कि उस अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने में जिन नेता का सबसे बड़ा योगदान रहा था, वो भागवत झा आजाद थे. आजाद भागलपुर से सांसद रहे थे और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे.

मधु लिमये (वर्ष: 1966)

तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के खिलाफ 1966 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. इस प्रस्ताव के प्रस्तावक मधु लिमये थे और वे उस समय बिहार के मुंगेर से सांसद थे, जो तब भागलपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था. मधु लिमये मुंगेर से 1964 के उपचुनाव में ​जीतकर सांसद बने थे.

भागलपुर कनेक्शन

मधु लिमये प्रखर समाजवादी नेता थे. वैसे तो वे महाराष्ट्र के निवासी थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार रही थी. उन्होंने मुंगेर और बांका का प्रतिनिधित्व किया था. संसदीय नियमों के बारे में उन्हें प्रकांड विद्वान माना जाता था. वे नियमों की व्याख्या कर सरकार और अध्यक्ष दोनों को असहज कर देते थे.

आचार्य जेबी कृपलानी: (वर्ष: 1954)

यह देश में लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव था. आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व में यह प्रस्ताव लाया गया था.

भागलपुर कनेक्शन: आचार्य जेबी कृपलानी का बिहार और ​भागलपुर से गहरा संबंध रहा. आजादी के आंदोलन के समय जेबी कृपलानी ने भागलपुर में काफी समय बिताया था और इस क्षेत्र में उनके कई अनुयायी थे.