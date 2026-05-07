Madan Sahni: जानिए कौन हैं मदन सहनी, जिन्होंने ली बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ

Who is Madan Sahni: मदन सहनी अति पिछड़ा वर्ग (EBC) समाज से आने की वजह से वह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नेता बन गए. वह जदयू के लिए सामाजिक समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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Madan Sahni Profile: बिहार की सियासत में मदन सहनी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है. उनका सफर दरभंगा जिले के खराजपुर पंचायत की पगडंडियों से शुरू हुआ आज बिहार सरकार के मंत्री के पद तक पहुंच चुका है. मदन सहनी जदयू के दिग्गज नेता हैं. वह नीतीश सरकार में मंत्री रहे चुके हैं. आज वह सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे. चलिए जानते हैं मदन सहनी के बारे में सबकुछ.
मदन सहनी का जन्म 17 मई, 1971 को हुआ है. उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है. वर्तमान में मदन सहनी बहादुरपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कोटे से वह बिहार सरकार में मंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे.
मदन सहनी अति पिछड़ा वर्ग (EBC) समाज से आने की वजह से वह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नेता बन गए. वह जदयू के लिए सामाजिक समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, मदन सहनी की कुल संपत्ति 3.9 करोड़ रुपए हैं. जिसमें चल संपत्ति 1.1 करोड़ है. अचल संपत्ति 2.7 करोड़ है. वार्षिक आय (स्वयं) 33.6 लाख है. वहीं, कुल पारिवारिक आय 38.8 लाख है. मदन सहनी पर 79.6 लाख रुपए कर्ज है.