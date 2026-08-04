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मधेपुराः श्राद्ध भोज गोलीकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 नामजद समेत करीब 15 अज्ञात पर FIR

Madhepura Crime News: सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने श्रवण कुमार के आवेदन पर 9 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 10 से 15 अज्ञात अपराधियों को भी अभियुक्त किया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 04, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:01 AM IST
मधेपुराः श्राद्ध भोज गोलीकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 नामजद समेत करीब 15 अज्ञात पर FIR
Image Credit: मधेपुराः श्राद्ध भोज गोलीकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 नामजद समेत करीब 15 अज्ञात पर FIR (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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