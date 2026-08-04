मधेपुराः श्राद्ध भोज गोलीकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 नामजद समेत करीब 15 अज्ञात पर FIR

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मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में श्राद्ध भोज के दौरान हुई गोलीबारी और एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मृतक रामु यादव के बेटे श्रवण कुमार के आवेदन पर दर्ज कांड में 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 10 से 15 अज्ञात अपराधियों को भी अभियुक्त किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए गए. मौके से कई खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
बरामद साक्ष्यों के आधार पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है. आवेदन के अनुसार, 1 अगस्त की रात करीब 9 बजे श्राद्ध भोज के दौरान हथियारों से लैस अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से रामु यादव की मौत हो गई, जबकि राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना में एक गाय भी गोली लगने से जख्मी हुई.
पुलिस ने इस मामले में विवेक यादव, विनोद यादव, मनखुश यादव, मुकेश कुमार, अखिलेश कुमार, रौशन कुमार, दिलखुश कुमार उर्फ पखना, अमलेश कुमार, प्रिंस कुमार समेत 9 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. इसके अलावा 10 से 15 अज्ञात अपराधियों को भी आरोपी बनाया गया है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना में प्रयुक्त हथियारों की पहचान, फरार आरोपियों की तलाश तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.