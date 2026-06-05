लालू परिवार की सुरक्षा घटाने पर बिहार की सियासत में 'महाभारत'

Lalu family security: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. दोनों नेताओं की Z+ श्रेणी की सुरक्षा में कटौती की गई है. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सुरक्षा मिलती रहेगी. नई व्यवस्था के तहत हाउस गार्ड, अंगरक्षक, पायलट, एस्कॉर्ट वाहन और बुलेटप्रूफ कार की सुविधा जारी रहेगी. इसको लेकर RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लालू परिवार के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है. एजाज अहमद के मुताबिक, पहले आवास का मुद्दा बनाया गया और अब सुरक्षा में कटौती कर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इसे विपक्ष, खासकर राजद और लालू परिवार को निशाना बनाने वाली कार्रवाई बताया.

READ ALSO: राबड़ी-लालू को एक और झटका, जेड+ सुरक्षा समाप्त, तेज प्रताप को मात्र एक बॉडीगार्ड

राजद के पास कहने को कुछ नहीं: दिलीप जायसवाल

Add Zee News as a Preferred Source

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में कटौती को लेकर राजद के आरोपों पर भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था एक तय प्रक्रिया के तहत तय की जाती है. जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता, वे ऐसे आरोप लगाते हैं. इसके अलावा फैसल खान और रौशन आनंद के बीच चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि यह दो व्यक्तियों के बीच का मामला है, जो उनके पेशे से जुड़ी बातों से शुरू हुआ. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सरकार कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों के लिए सरकार के पास दो कैप्सूल बनकर तैयार है.

लालू परिवार की सुरक्षा में तैनात हैं 51 पुलिसकर्मी: नीरज कुमार

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, सुरक्षा इनपुट के आधार पर मिलता है. विशेष समिति बनाई गई. आईपीएस और बड़े पदाधिकारी होते हैं. समिति ने अनुशंसा किया और एक परिवार के लिए कितना आर्थिक बोझ बिहार सहन करेगा. 51 पुलिस कर्मी तैनात हैं. उन्होंने कहा कि लालू जी की पुत्रवधू राजश्री न विधानसभा में हैं और ना ही लोकसभा में, न राज्यसभा में, उनको भी सुरक्षा दी गई है. नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ सबसे गलत किया तेजस्वी यादव ने. पार्टी के पोस्टर से उनकी तस्वीर हटाई और उनका नाम तक हटा दिया.

सम्राट सरकार मुद्दों से भटका रही है ध्यान: राजेश राठौर

कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सम्राट सरकार का एक ही मकसद है, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस मुद्दे को भटकाना. इसलिए बार-बार कभी बंगाल और अन्य चीजों का जिक्र किया जाता है. एक व्यक्ति पिछले कई वर्षों से एक पद पर है. उस अधिकारी पर नहीं बोल रहे हैं. नीतीश कुमार की सुरक्षा भी घटाई जानी चाहिए. यह सिर्फ आईवाश है जनता का.

सभी सुरक्षा हटा ले सरकार, जनता करेगी सुरक्षा: शक्ति यादव

राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मुद्दे पर कहा, जिनकी राजनीति इन्हीं बातों पर आधारित है, इसलिए वह ऐसा काम कर रहे है. पहले आवास को लेकर विवाद, अब सुरक्षा हटाना... सुरक्षा में राजनीति होती है क्या? नचनिया बजनिया को सुरक्षा दे रहे हैं. संघियों को सुरक्षा दे रहे हैं और जिस घर में दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा घटाई जा रही है. कितनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह हीन भावना और द्वेष की भावना की राजनीति है. वे चाहें तो सभी सुरक्षा हटा लें, बिहार की जनता उनकी सुरक्षा करेगी.