मुकेश सहनी का था सलमान से कनेक्शन! अब बने महागठबंधन के 'डिप्टी CM' फेस, जानिए रोचक तथ्य

Bihar Chunav 2025: बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. वही, इससे पहले महागठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया है. महागबंधन ने तेजस्वी यादव को बिहार सीएम का चेहरा, तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:15 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोड़ पकड़ लिया है. इसी बीच महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है. साथ ही, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है.  मुकेश सहनी बार-बार इस पद के लिए दावा कर रहे थे, अब उन्हें वो मिल चुका है. तेजस्वी यादव के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के बारे में शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि एक समय में वो शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक के साथ काम कर चुके हैं.

सेल्समैन के तौर पर किया काम काम 
बता दें कि मुकेश सहनी को 'सन ऑफ मल्लाह' भी कहा जाता है. वो पिछले साल (2024) में महागठबंधन में शामिल हुए थे. 31 मार्च 1981 में दरभंगा जिले के सुपौल बाजार गांव में जन्मे मुकेश सहनी 1999 में मात्र 19 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ मुंबई गए थे. कुछ समय बाद सहनी घर तो लौटे, लेकिन छह महीने बाद वापस मुंबई चले गए. आज महागठबंधन में उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए गए सहनी ने मुंबई में कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन के तौर पर काम किया. फिर उन्होंने फिल्मों और टीवी शो के लिए सेट बनाने का काम करना शुरू कर दिया. इस काम में उन्हें सफलता हासिल हुई. जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी 'मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड' की शुरुआत की.

फिल्म के लिए भी सेट बनाए
सहनी ने नितिन देसाई और उमंग कुमार जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया. लेकिन किस्मत तब चमकी जब नितिन देसाई ने उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'देवदास' के सेट पर काम करने का मौका दिया. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सहनी ने टीवी शो 'बिग बॉस' और सलमान खान की फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' के सेट भी बनाए थे. इतना ही नहीं वो डिजाइनर संदीप खोसला के साथ मुकेश अंबानी के लिए आयोजित एक शो के लिए भी काम कर चुके हैं.

मुंबई में एक सेल्समैन के तौर पर काम करना और फिर अपनी कंपनी खड़ी कर बॉलीवुड के सितारों के साथ काम करने का सफर शानदार रहा.  वही, अब वे बिहार की राजनीति में महागठबंधन ने उन्हें उप-मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में चुना है.  अब देखना ये होगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है या NDA की. बता दें कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है. जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

