Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर महागठबंधन के 256 उम्मीदवार, जानें पूरा माजरा

Mahagathbandhan Clash: प्रदेश की 13 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल-एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं. इससे लोगों का कहना है कि कभी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें कहने वाले अब एक-दूसरे के खिलाफ ही तलवार लिए खड़े हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:35 AM IST

महागठबंधन
महागठबंधन

Mahagathbandhan Friendly Fight: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर काफी खींचतान देखने को मिल रही है. राजद ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर 100 सीटें सहयोगियों के लिए झोड़ दी. वहीं कांग्रेस ने भी अपने हिसाब से 61 सीटें चुन लीं. शुरुआत में इसे अच्छा संकेत माना जा रहा था लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आते ही गठबंधन के भीतर दरार साफ दिखने लगी है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कभी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें कहने वाले सभी दल अब एक-दूसरे के खिलाफ ही तलवार लिए खड़े हैं. दरअसल, सीट बंटवारे की इस रस्साकशी में प्रदेश की 13 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल-एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं. इससे राजनीतिक गलियारे में अब उनका मजाक बनना शुरू हो गया है. लोगों का कहना है कि प्रदेश में विधानसभा की सीटें 243 हैं, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी 256.

किन-किन सीटों पर होगी 'फ्रेंडली फाइट'?

करगहर - महेंद्र गुप्ता CPI VS संतोष मिश्रा कांग्रेस  
सुगौली   - शशिभूषण सिंह RJD VS मनोज सहनी VIP 
बिहारशरीफ - शिव प्रकाश यादव CPI VS ओमैर खान कांग्रेस
राजापाकर - मोहित पासवान CPI VS प्रतिमा दास कांग्रेस
बछवाड़ा - अवधेश राय CPI VS गरीब दास कांग्रेस
गौरा बौराम - अफजल अली RJD VS संतोष सहनी VIP
लालगंज - शिवानी शुक्ला RJD VS आदित्य राजा कांग्रेस
कहलगांव - रजनीश यादव RJD VS प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस 
सिकंदरा - उदय नारायण चौधरी RJD VS विनोद चौधरी कांग्रेस 
वारिसलीगंज - अनिता देवी RJD VS मंटन सिंह कांग्रेस
वैशाली - अजय कुशवाहा RJD VS संजीव कुमार कांग्रेस
चैनपुर - VIP के प्रदेश अध्यक्ष बालगोविंद बिंद Vs RJD से बृज किशोर बिंदु
झंझारपुर - CPI से राम नारायण यादव Vs VIP उम्मीदवार

ये भी पढ़ें- टूट गया INDIA ब्लॉक? बिहार चुनाव से JMM पीछे हटी, RJD-कांग्रेस को लग सकता है झटका

गौड़ाबौराम सीट से VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी मैदान में हैं. इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने यहां से अफजल अली खान को उतार दिया. राजद प्रत्याशी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया, इससे संतोष सहनी काफी नाराज बताए जा रहे हैं. उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों पर भी केस करने की धमकी दी है. संतोष सहनी ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से लेटर जारी होने के बावजूद अधिकारियों ने राजद प्रत्याशी का नामांकन नहीं रद्द किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी रुपये लेकर काम कर रहे हैं.

