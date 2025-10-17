Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2965783
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

आखिरकार इन सीटों पर बिखर गया महागठबंधन, कहीं RJD और VIP आमने-सामने तो कही कांग्रेस से हो रहा मुकाबला

Mahagathbandhan Seat Sharing: पहले चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. अब फ्रेंडली फाइट की नौबत आन पड़ी है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:02 PM IST

Trending Photos

आखिरकार इन सीटों पर बिखर गया महागठबंधन, कहीं RJD और VIP आमने-सामने तो कही कांग्रेस से हो रहा मुकाबला
आखिरकार इन सीटों पर बिखर गया महागठबंधन, कहीं RJD और VIP आमने-सामने तो कही कांग्रेस से हो रहा मुकाबला

Mahagathbandhan Seat Sharing: पटना में तमाम बैठकें हुईं, दिल्ली में मीटिंग हुई, आनलाइन बातचीत हुई, मान-मनौव्वल हुआ, रूठना और मनाना भी हुआ पर महागठबंधन में कई सीटों पर गांठ खुल नहीं पाई और अब 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है. फ्रेंडली फाइट इसलिए, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है और माना जाता है कि विदेशी शब्द सॉफ्ट होते हैं. सुनने में हार्ड मैसेज नहीं देते. 5 में से 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी आमने सामने हैं तो बाकी 3 पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला होना है. ये सीटें हैं तारापुर, गौरा बोराम, कहलगांव, लालगंज और वैशाली. तारापुर और गौरा बोराम सीट पर राजद और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने होंगे. दूसरी ओर कहलगांव, लालगंज और वैशाली सीट पर राजद का कांग्रेस से मुकाबला होगा. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं. यह सीट उनके पिता शकुनि चौधरी की परंपरागत सीट है. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ने जा रहा है और विकासशील इंसान पार्टी भी. ऐसे में विपक्ष का वोट बंटने का खतरा यहां होगा. लालगंज सीट की बात करें तो यहां से मुना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद ने उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने इस सीट से आदित्य कुमार राजा को सिंबल दिया है. वैशाली से RJD ने अजय कुशवाहा को तो कांग्रेस ने संजीव सिंह को सिंबल दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रेंडली फाइट को लेकर राजद प्रवक्ता ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है. सही समय पर सारे मामले शॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे. सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा. बिहार में जनता के हितों के लिए जनता के मुद्दों पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे समन्वय के साथ जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने का काम कर है. 

दूसरी ओर, जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि यह महागठबंधन नहीं, बल्कि ठगबंधन है. अंदर जो पहले कलर छुपी थी अब खुलकर सामने आने लगी है. बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जबरदस्त दंगल हो रहा है. एक ही सीट से महागठबंधन के दो-दो उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं. 

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा, अधिकृत तौर पर जो हमारे प्रत्याशी बने हैं, उनकी समीक्षा शीर्ष नेतृत्व करेगा. अभी नाम वापसी की तिथि नहीं बीती है. नामांकन की आज अंतिम तिथि है. इसलिए इन सब बातों पर आने वाले समय में चर्चाएं होंगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Mahagathbandhan

Trending news

Nidhi Jha
टीवी की 'क्राइम पेट्रोल' से बनीं भोजपुरी की 'लूलिया क्वीन', निधी झा
chhath puja 2025 date
Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान क्या खाएं, क्या न खाएं: व्रतियों के लिए गाइड
Yamini Singh
यामिनी सिंह बनीं बदले की देवी, बड़की सखी छोटकी सखी के ट्रेलर ने फैंस को किया इमोशनल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगे!
amit shah
एनडीए की लड़ाई कल भी जंगलराज के खिलाफ थी और आगे भी जारी रहेगी: अमित शाह
Bihar News
धनतेरस और दीपावली में बिहार के लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त
bihar chunav 2025
'ASP ने टिकट के लिए मांगे 18 लाख रुपए',अक्षय सिंह ने लगाया आरोप, थाम लिया JDU का तीर
Congress candidate List
ऐसे कैसे मुसलमानों का वोट ले पाएंगे राहुल गांधी, 48 में से सिर्फ 4 मुस्लिम और 5 महिल
Bihar News
मोकामा से RJD प्रत्याशी वीणा देवी कितने करोड़ की मालकिन हैं? जानें डिटेल
Mahagathbandhan seat sharing
महागठबंधन में टकराव, कई सीटों पर आपस में ही टक्कर, क्या NDA को मिलेगा फायदा?