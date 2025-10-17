आखिरकार इन सीटों पर बिखर गया महागठबंधन, कहीं RJD और VIP आमने-सामने तो कही कांग्रेस से हो रहा मुकाबला

Mahagathbandhan Seat Sharing: पटना में तमाम बैठकें हुईं, दिल्ली में मीटिंग हुई, आनलाइन बातचीत हुई, मान-मनौव्वल हुआ, रूठना और मनाना भी हुआ पर महागठबंधन में कई सीटों पर गांठ खुल नहीं पाई और अब 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है. फ्रेंडली फाइट इसलिए, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है और माना जाता है कि विदेशी शब्द सॉफ्ट होते हैं. सुनने में हार्ड मैसेज नहीं देते. 5 में से 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी आमने सामने हैं तो बाकी 3 पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला होना है. ये सीटें हैं तारापुर, गौरा बोराम, कहलगांव, लालगंज और वैशाली. तारापुर और गौरा बोराम सीट पर राजद और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने होंगे. दूसरी ओर कहलगांव, लालगंज और वैशाली सीट पर राजद का कांग्रेस से मुकाबला होगा.

तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं. यह सीट उनके पिता शकुनि चौधरी की परंपरागत सीट है. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ने जा रहा है और विकासशील इंसान पार्टी भी. ऐसे में विपक्ष का वोट बंटने का खतरा यहां होगा. लालगंज सीट की बात करें तो यहां से मुना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद ने उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने इस सीट से आदित्य कुमार राजा को सिंबल दिया है. वैशाली से RJD ने अजय कुशवाहा को तो कांग्रेस ने संजीव सिंह को सिंबल दिया है.

फ्रेंडली फाइट को लेकर राजद प्रवक्ता ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है. सही समय पर सारे मामले शॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे. सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा. बिहार में जनता के हितों के लिए जनता के मुद्दों पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे समन्वय के साथ जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने का काम कर है.

दूसरी ओर, जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि यह महागठबंधन नहीं, बल्कि ठगबंधन है. अंदर जो पहले कलर छुपी थी अब खुलकर सामने आने लगी है. बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जबरदस्त दंगल हो रहा है. एक ही सीट से महागठबंधन के दो-दो उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा, अधिकृत तौर पर जो हमारे प्रत्याशी बने हैं, उनकी समीक्षा शीर्ष नेतृत्व करेगा. अभी नाम वापसी की तिथि नहीं बीती है. नामांकन की आज अंतिम तिथि है. इसलिए इन सब बातों पर आने वाले समय में चर्चाएं होंगी.