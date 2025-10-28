'तेजस्वी प्रण' नाम से महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 5 बड़े ऐलान, जिसने खींचा सबका ध्यान

Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच महागठबंधन ने 28 अक्टूबर, 2025 को पटना में एक साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. गठबंधन ने इस मेनिफेस्टो को 'तेजस्वी प्रण पत्र' नाम दिया है, जिसमें राज्य के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सीधे तौर पर आकर्षित करने वाले कई लोक-लुभावन और महत्वाकांक्षी वादे शामिल किए गए हैं. मेनिफेस्टो जारी करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा तेजस्वी यादव ने इसे सिर्फ चुनावी वादे नहीं, बल्कि अपना 'प्रण' बताया.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मौके पर दावा किया कि एनडीए से पहले मेनिफेस्टो जारी करके महागठबंधन ने अपनी गंभीरता और संगठित तैयारी दर्शा दी है, क्योंकि वे पहले ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा भी कर चुके थे. इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने वाली है.

'तेजस्वी प्रण पत्र' के 5 प्रमुख वादे

1. हर घर सरकारी नौकरी

इसे घोषणा पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित वादा माना जा रहा है. गठबंधन ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का 'प्रण' लिया है. इनमें सबसे बड़ी घोषणा यह है कि सरकार बनने के बीस दिन के अंदर एक ऐसा अधिनियम लाया जाएगा, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

2, 200 यूनिट मुफ्त बिजली

गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है.

3. माई-बहिन योजना

तेजस्वी यादव की खास 'माई-बहिन योजना' को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी जल्द ही सामने आएगी. यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित मानी जा रही है.

4. जीविका सीएम दीदियों को स्थाई

इसके अलावा जीविका सीएम दीदियों को स्थाई करने का वादा किया गया है. उन्हें हर महीने 30,000 रुपए सैलरी दिया जाएगी. जीविका दीदियों ने जो कर्ज लिया है, उस पर लगने वाला ब्याज माफ किया जाएगा, उनके अन्य कार्यों के लिए उन्हें हर महीने 2 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे.

5. भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन

बिहार के भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया है.

