10 पॉइंट में समझिए महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र', आरक्षण से लेकर भूमिहीनों को जमीन जैसे किये बड़े वादे
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2935488
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

10 पॉइंट में समझिए महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र', आरक्षण से लेकर भूमिहीनों को जमीन जैसे किये बड़े वादे

पटना में महागठबंधन ने बिहार चुनाव से पहले “अति पिछड़ा न्याय संकल्प” का ऐलान किया. इसमें अति पिछड़ों के लिए 30% आरक्षण, भूमिहीनों को जमीन, निजी स्कूलों और ठेकों में आरक्षण जैसे 10 बड़े वादे किए गए. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और खड़गे ने इसे लागू करने की गारंटी दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:27 PM IST

Trending Photos

पटना से महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प' लॉन्च
पटना से महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प' लॉन्च

Mahagathbandhan Nyay Sankalp Patra in 10 Points: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने बुधवार को राजधानी पटना में बड़ी राजनीतिक चाल चली. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद शाम चार बजे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर “अति पिछड़ा न्याय संकल्प” का ऐलान किया. इसमें अति पिछड़े समाज के लिए कई बड़े वादे किए गए और सत्ता में आने के बाद इन्हें लागू करने का भरोसा दिया गया.

1. अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण कानून का वादा
महागठबंधन ने घोषणा की कि सरकार बनने पर अति पिछड़ा समाज के लिए एक अलग “अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम” पारित किया जाएगा. यह कानून अनुसूचित जाति और जनजाति की तर्ज पर अति पिछड़ों को भी कानूनी सुरक्षा देगा.

2. पंचायत और निकायों में 30% आरक्षण
अब तक अति पिछड़े वर्ग को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 20% आरक्षण मिलता था. महागठबंधन ने इसे बढ़ाकर 30% करने का संकल्प लिया है. नेताओं का कहना है कि अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में यह कदम बेहद जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. आरक्षण की सीमा बढ़ाने की पहल
संविधान में 50% आरक्षण की जो सीमा तय है, उसे चुनौती देते हुए महागठबंधन ने कहा कि विधानमंडल से कानून पारित कर इसे बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग होगी.

4. NFS को अवैध घोषित करने का ऐलान
सरकारी नियुक्तियों में “नॉट फाउंड स्यूटेबल (NFS)” का प्रावधान कई बार आरक्षित वर्गों को हक से वंचित कर देता है. महागठबंधन ने इसे अवैध घोषित करने का संकल्प लिया है ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका पूरा हक मिल सके.

5. सूची में गड़बड़ियों की जांच
अति पिछड़ा वर्ग की सूची में कम या ज्यादा शामिल जातियों से जुड़े विवादों को दूर करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी. यह समिति समुचित जांच कर अंतिम निर्णय देगी, जिससे किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो.

6. भूमिहीनों को जमीन देने का वादा
महागठबंधन ने आश्वासन दिया कि अति पिछड़ा, दलित, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जाएगी. शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी.

7. शिक्षा में आरक्षण
UPA सरकार द्वारा पारित 'शिक्षा अधिकार अधिनियम' (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा.

8. सरकारी ठेकों में आरक्षण
सरकारी ठेकों और आपूर्ति के कामों में, जिनकी कीमत 25 करोड़ रुपये तक है, अब अतिपिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को 50% का आरक्षण मिलेगा.

9. निजी संस्थानों में आरक्षण लागू
महागठबंधन ने ऐलान किया कि संविधान की धारा 15(5) के तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा. इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय “आरक्षण नियामक प्राधिकरण” बनाया जाएगा जो पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा.

10. आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन
आरक्षण की व्यवस्था की देखरेख के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा. इसके अलावा, जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी बदलाव केवल विधानसभा की मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ें- सरकारी ठेके में 50% आरक्षण, SC-ST जैसा EBC कानून, राहुल-तेजस्वी ने जारी किया संकल्प

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar Election 2025Rahul GandhiTejashwi YadavMahagathbandhan Nyay Sankalp Patra

Trending news

Bagaha News
बगहा में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का कारोबार उजागर, जनसेवा केंद्र से दस्तावेज बरामद
bihar chunav 2025
सरकारी ठेके में 50% आरक्षण, SC-ST जैसा EBC कानून, राहुल-तेजस्वी ने जारी किया संकल्प
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी की इस फोटो में ही छिपा है आज की धमाकेदार पारी का राज
KC Tyagi
इंडी अलांयस में घमासान, कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं: केसी त्यागी के तंज
Gajendra singh shekhawat
बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा गलत राजनीति को जवाब: गजेन्द्र सिंह शेखावत
Garima Devi Sikaria
जीएसटी कटौती का बेतिया नगर निगम ने किया स्वागत, मेयर के खिलाफ आरोपों को किया खारिज
Bihar News
3,822 करोड़ रुपए से बनेगा साहेबगंज-बेतिया फोरलेन हाईवे, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
Navratri 2025
Navratri 2025: पीएम मोदी ने शेयर किया मैथिली ठाकुर का नवरात्रि स्पेशल वीडियो
CWC meeting
CWC की बैठक महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स: डिप्टी CM विजय सिन्हा
Bhagalpur Engineering College
भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का बड़ा मामला, 39 छात्रों पर कार्रवाई
;