10 पॉइंट में समझिए महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र', आरक्षण से लेकर भूमिहीनों को जमीन जैसे किये बड़े वादे

Mahagathbandhan Nyay Sankalp Patra in 10 Points: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने बुधवार को राजधानी पटना में बड़ी राजनीतिक चाल चली. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद शाम चार बजे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर “अति पिछड़ा न्याय संकल्प” का ऐलान किया. इसमें अति पिछड़े समाज के लिए कई बड़े वादे किए गए और सत्ता में आने के बाद इन्हें लागू करने का भरोसा दिया गया.

1. अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण कानून का वादा

महागठबंधन ने घोषणा की कि सरकार बनने पर अति पिछड़ा समाज के लिए एक अलग “अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम” पारित किया जाएगा. यह कानून अनुसूचित जाति और जनजाति की तर्ज पर अति पिछड़ों को भी कानूनी सुरक्षा देगा.

2. पंचायत और निकायों में 30% आरक्षण

अब तक अति पिछड़े वर्ग को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 20% आरक्षण मिलता था. महागठबंधन ने इसे बढ़ाकर 30% करने का संकल्प लिया है. नेताओं का कहना है कि अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में यह कदम बेहद जरूरी है.

3. आरक्षण की सीमा बढ़ाने की पहल

संविधान में 50% आरक्षण की जो सीमा तय है, उसे चुनौती देते हुए महागठबंधन ने कहा कि विधानमंडल से कानून पारित कर इसे बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग होगी.

4. NFS को अवैध घोषित करने का ऐलान

सरकारी नियुक्तियों में “नॉट फाउंड स्यूटेबल (NFS)” का प्रावधान कई बार आरक्षित वर्गों को हक से वंचित कर देता है. महागठबंधन ने इसे अवैध घोषित करने का संकल्प लिया है ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका पूरा हक मिल सके.

5. सूची में गड़बड़ियों की जांच

अति पिछड़ा वर्ग की सूची में कम या ज्यादा शामिल जातियों से जुड़े विवादों को दूर करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी. यह समिति समुचित जांच कर अंतिम निर्णय देगी, जिससे किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो.

6. भूमिहीनों को जमीन देने का वादा

महागठबंधन ने आश्वासन दिया कि अति पिछड़ा, दलित, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जाएगी. शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी.

7. शिक्षा में आरक्षण

UPA सरकार द्वारा पारित 'शिक्षा अधिकार अधिनियम' (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा.

8. सरकारी ठेकों में आरक्षण

सरकारी ठेकों और आपूर्ति के कामों में, जिनकी कीमत 25 करोड़ रुपये तक है, अब अतिपिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को 50% का आरक्षण मिलेगा.

9. निजी संस्थानों में आरक्षण लागू

महागठबंधन ने ऐलान किया कि संविधान की धारा 15(5) के तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा. इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय “आरक्षण नियामक प्राधिकरण” बनाया जाएगा जो पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा.

10. आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन

आरक्षण की व्यवस्था की देखरेख के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा. इसके अलावा, जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी बदलाव केवल विधानसभा की मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा.

