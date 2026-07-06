/बांकीपुर उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान; RJD प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा गुप्ता के नाम पर लगाई मुहर

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब सस्पेंस खत्म कर दिया है और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस बात की घोषणा RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने की है. रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा के साथ ही बांकीपुर उपचुनाव का राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. अब RJD पूरी ताकत के साथ इस सीट के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.