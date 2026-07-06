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बांकीपुर उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान; RJD प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा गुप्ता के नाम पर लगाई मुहर

बांकीपुर उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है. RJD प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, वे महागठबंधन की उम्मीदवार थी, उन्हें 47 हजार वोट मिले थे. उसी आधार पर महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:17 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान; RJD प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा गुप्ता के नाम पर लगाई मुहर
Image Credit: राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल (ANI)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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