/बांकीपुर उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान; RJD प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा गुप्ता के नाम पर लगाई मुहर

राज्य चुनें
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब सस्पेंस खत्म कर दिया है और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस बात की घोषणा RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने की है. रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा के साथ ही बांकीपुर उपचुनाव का राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. अब RJD पूरी ताकत के साथ इस सीट के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.
रेखा गुप्ता RJD की उम्मीदवार
RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, वे महागठबंधन की उम्मीदवार थी, उन्हें 47 हजार वोट मिले थे. उसी आधार पर महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस की सहमति है, कांग्रेस की राय है कि महागठबंधन की ओर से रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया जाए.
कब है बांकीपुर सीट पर उपचुनाव?
बता दें कि बांकीपुर सीट के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होने वाली है, जबकि वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 3 अगस्त को की जाएगी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के बाद नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने से यह सीट खाली हो गई थी, जिसके कारण यह उपचुनाव हो रहा है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!