Mahagathbandhan PC: सीएम तेजस्वी यादव तो मुकेश सहनी होंगे डिप्टी CM, महागठबंधन की PC में कांग्रेस ने लगा दी मुहर

Tejashwi Yadav Declaired CM Face: महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन के जीतने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे. इस दौरान गहलोत ने उपमुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया.
Mahagathbandhan Press Conference: बिहार चुनाव में महागठबंधन की तनातनी का आज (गुरुवार, 23 अक्टूबर) अंत हो गया. कांग्रेस ने आखिरकार तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार चुन लिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया. अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन के जीतने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने आगे उपमुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया. साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी एक उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की. हालांकि, उन्होंने अपनी पार्टी से डिप्टी सीएम के दावेदार का नाम नहीं बताया.
