Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में टकराव, कई सीटों पर आपस में ही टक्कर, क्या NDA को मिलेगा फायदा?

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है. कई सीटों पर घटक दल आपस में ही मुकाबला करने को तैयार हैं. इसी कड़ी में लालगंज सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने यहां से आदित्य कुमार राजा को अपना सिंबल दिया है. इसी तरह से वैशाली से राजद ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने संजीव सिंह को टिकट थमा दिया है. 

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

