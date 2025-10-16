Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, कांग्रेस को 60 तो सहनी को मिल सकती हैं इतनी सीटें

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. महागठबंधन में बिना सीटें बांटे ही राजद और कांग्रेस अपनी पसंद की सीटों पर उम्मीदवारे भी उतारने लगे. इससे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी काफी नाराज बताए जा रहे हैं. इसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बताए जा रहे हैं. सहनी की नाराजगी को देखते हुए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, आज शाम तक सीट शेयरिंग की जा सकती है.

सूत्रों के मुताबिक, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं कांग्रेस के खाते में 60 सीट आ सकती हैं, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 16 सीटें मिल सकती हैं. वामदलों को 30 सीटें दी जा सकती हैं. इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 2 सीट दिए जाने की सूचना है. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर हो रही देरी को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है. कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सीटों के सारे फार्मूले तय कर दिए गए हैं. उसी के तहत ही महागठबंधन के दल अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कितने-कितने सीटों पर कौन से साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट के माध्यम से बताया जाएगा. मुकेश सहनी की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि वे अभी इंडिया गठबंधन का पार्ट हैं. भाजपा ये अफवाह फैला रही है. मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और रहेंगे भी. RJD प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि देखिए नंबर पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा. हमारे नेता लगे हुए हैं. इंडिया अलायंस के जितना टॉप लीडरशिप है, सब कोई बैठकर फैसला करेंगे. हम लोग ठोक कर करेंगे. एनडीए की तरह यहां पर सर्कस नहीं होगा.

वहीं JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, बछवाड़ा का उदाहरण सामने है. ऐसे अनेक विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां यह दृश्य आपको दिखेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है. वीआईपी और मुकेश सहनी के लिए यह सबसे मुश्किल दौर है. जिस तरह से वो लंबी-लंबी बातें कर रहे थे. आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने उनको सबक सिखाने का मन बना लिया है और जनता ने इस पूरे महागठबंधन को ही औकात बताने का फैसला कर लिया है. बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा कि महागठबंधन में महायुद्ध चल रहा है. ये युद्ध हम लोगों के लिए अच्छा है. नामांकन की तिथियां समाप्त होने को है और अभी तक जो है उनकी सीटों का निर्णय नहीं हो पाया.

