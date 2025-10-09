Advertisement
Mahagathbandhan Seat Sharing: कोसी-सीमांचल में कांग्रेस मजबूत, इसे ध्यान में रखें... पप्पू यादव का बड़ा बयान

Mahagathbandhan Seat Sharing: पप्पू यादव कांग्रेस की ओर से लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. एक दिन पहले उन्होंने राजद को सलाह दी थी कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी सीटें गठबंधन में बांट दे. अगर ऐसा होता है तो यह राजद के लिए बड़ा झटका साबित होगा.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:31 AM IST

पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया
Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधन में खींचतान चल रही है. इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि महागठबंधन के लिए सीट बंटवारा महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से बिहार में एनडीए को रोका जाए. राहुल गांधी से प्रभावित होकर बिहार के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण वोट कांग्रेस की ओर आ रहे हैं. यही वजह है कि हमें दिल्ली को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना होगा.

READ ALSO: तेजस्वी अबकी बिहार की 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव, एक तो राघोपुर दूसरी कौन? यहां जानें

पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी ने जो मुद्दा रखा है, सबकी आईडियोलॉजी एक है. मुद्दा यही है. हम सब लोग एक साथ लड़ेंगे. यह भी क्लियर है. EBC और ओबीसी पर बीजेपी का सबसे बड़ा हमला हुआ और वह वर्ग राहुल गांधी की ओर देख रहा है. पप्पू यादव ने कहा कि कितनी सीट मिले, यह महत्वपूर्ण नहीं, सीटों का समायोजन सही से हो, यह महत्वपूर्ण है और उसको लेकर हमलोग लगे हुए हैं.

पप्पू यादव ने कहा, सीटों की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा. कांग्रेस को आप नकार नहीं सकते. कांग्रेस चाहती है कि मिथिला, कोसी और सीमांचल में कांग्रेस मजबूत रही है. उसे ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा हो. जहां कांग्रेस का बेस है, जहां कांग्रेस जीतती रही है, वहां मेरा राइट बनता है.

घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर पप्पू यादव ने पूछा कि यह बताया जाए कि कितने रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं. उसका लिस्ट सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर पप्पू यादव बोले, अभी यह मुद्दा नहीं है. अभी मुद्दा है सरकार बनाना और उसके बाद विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा.

READ ALSO: NDA में सीट शेयरिंग पर ठनी, जीतन राम मांझी नाराज तो लोजपा ने आज बुलाई आपात बैठक

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा, मांझी जी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी साफ दिख रही है. चिराग पासवान के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, वह सबने देखा और एक बार फिर से इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इसलिए वह अपनी आवाज उठा रहे हैं.

