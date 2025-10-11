Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2956826
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPI-M का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग में हो रही देरी से सहयोगी दलों के सब्र का बांध टूटने लगा है. जानकारी के अनुसार, सीपीआई-एम ने अपने दोनों विधायकों को नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:56 AM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन सकी है. सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से अब सहयोगी दलों के सब्र का बांध टूटने लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन करके अपनी नाराजगी जताई है. राहुल ने तेजस्वी को साफ कहा है कि अगर ज्यादा देर लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी. वहीं वामदलों के अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है. जानकारी के अनुसार, सीपीआई-एम ने अपने दोनों विधायकों को नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी है.

जानकारी के मुताबिक, CPM के उम्मीदवार मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव आगामी 14 अक्टूबर और विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार 16 अक्टूबर को अपना-अपना नामांकन दाखिल करेंगे. पार्टी ने महागठबंधन में सीट बटवारे से पहले दोनों को अपना-अपना पर्चा भरने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है. इतना ही नहीं सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर-घर जाकर महागठबंधन के लिए वोट जुटाने के काम में जुट जाएं. पार्टी ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अपने चरम पर है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, BJP में टिकट बंटवारे पर दिल्ली में होगा मंथन

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Mahagathbandhanseat sharing

Trending news

bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज नेता उज्जवल सिंह गिरफ्तार
bihar chunav 2025
महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPM का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, BJP में टिकट बंटवारे पर दिल्ली में होगा मंथन
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन ट्रैक्टर से टकराई, चार की मौत
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: EC ने शुरू की रिटर्निंग अधिकारियों की ट्रेनिंग
Karwa chauth 2025
Karwa Chauth 2025: चांद देखकर सुहागिन महिलाओं ने तोड़ा करवाचौथ का व्रत
Supaul crime news
Supaul: उधार नहीं देने पर पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल
bihar chunav 2025
Bihar: माइक्रो ऑब्जर्वर-पीठासीन पदाधिकारियों की जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन
Manjhi Assembly Seat
Manjhi Assembly Seat: मांझी में जातिगत समीकरण और भौगोलिक चुनौती प्रमुख मुद्दे
bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग करें नहीं तो कांग्रेस उम्मीदवार उतार देगी, तेजस्वी से बोले राहुल गांधी