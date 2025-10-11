Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPI-M का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान

Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन सकी है. सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से अब सहयोगी दलों के सब्र का बांध टूटने लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन करके अपनी नाराजगी जताई है. राहुल ने तेजस्वी को साफ कहा है कि अगर ज्यादा देर लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी. वहीं वामदलों के अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है. जानकारी के अनुसार, सीपीआई-एम ने अपने दोनों विधायकों को नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी है.

जानकारी के मुताबिक, CPM के उम्मीदवार मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव आगामी 14 अक्टूबर और विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार 16 अक्टूबर को अपना-अपना नामांकन दाखिल करेंगे. पार्टी ने महागठबंधन में सीट बटवारे से पहले दोनों को अपना-अपना पर्चा भरने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है. इतना ही नहीं सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर-घर जाकर महागठबंधन के लिए वोट जुटाने के काम में जुट जाएं. पार्टी ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अपने चरम पर है.

