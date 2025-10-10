Bihar Chunav 2025: सीट बंटवारे पर महागठबंधन में असमंजस, कौन रखेगा 'हिमालय से ऊंचा सिर और समुद्र से गहरा दिल'?

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है. मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पद के चेहरों को छोड़िए, कौन कहां से लड़ेगा, अभी इस पर पेंच फंसा हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शुक्रवार को पटना में संसदीय दल की बैठक बुलाई तो पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने सीटों के लिए राजद को सुझाव दिया है कि उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए. पप्पू यादव ने कहा, 'सभी को बड़ा दिल करने की जरूरत है. हिमालय से ऊंचा सिर और समुद्र से गहरा दिल रखने की जरूरत है.' इससे पहले उन्होंने राजद को सुझाव दिया था कि पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए.

पप्पू यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमलोगों के लिए मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री कोई मुद्दा नहीं है. हमलोगों के लिए मुख्य मुद्दा है कि कैसे एनडीए सरकार को यहां से हटाया जा सके.' इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी है.

अशोक गहलोत ने कहा, 'लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं हुई. मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन अभी यह नहीं हुई है.' उन्होंने कहा, 'सीटों को लेकर बातचीत जारी है. वक्त आने पर फैसले के बाद में बता दिया जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा.

चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधीर रंजन चौधरी भी पटना पहुंचे हुए हैं. उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि हमारी रोज बड़ी मीटिंग चल रही है. जल्द फैसला होने वाला है. उन्होंने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं है.

हालांकि, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री फेस पर सवाल का जवाब दिए बगैर अधीर रंजन चौधरी निकल गए. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, 'कोई भी पेच अटका नहीं है. हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है. जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है.'

-आईएएनएस