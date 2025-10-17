Advertisement
Mahagathbandhan Seat Sharing: मुकेश सहनी को एक MLC और एक राज्यसभा सीट का ऑफर- सूत्र

Mukesh Sahani News: बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, महागठबंधन में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को एक एमएलसी सीट और एक राज्यसभा सीट ऑफर हुई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:12 PM IST

Mukesh Sahani On Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 101 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सका है. सीट बंटवारे के बिना ही राजद और कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित करने में जुट गए हैं. इसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कड़ी आपत्ति जताई और उनकी नाराजगी को लेकर गुरुवार (16 अक्टूबर) को सारा दिन सियासी हलचल देखने को मिली. वे 'महागठबंधन' से लगभग अलग हो गए थे, लेकिन शीर्ष नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रोक लिया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महागठबंधन में सीपीआई-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य संकटमोचक बनकर सामने आए. दीपांकर ने ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस मुद्दे पर संपर्क किया और इस बात पर जोर दिया कि वीआईपी को समायोजित किया जाना चाहिए.

इसके बाद वीआईपी सुप्रीमो को केंद्रीय नेतृत्व दिए जाने का आश्वासन दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी को केवल 15 सीटें मिली हैं. इसके साथ ही उन्हें एक MLC सीट और एक राज्यसभा सीट ऑफर हुई है. हालांकि, कुछ सीटों पर वीआईपी के सिंबल पर राजद नेताओं को उतारा जाएगा. इस डील को सहनी ने भी स्वीकार कर लिया है. वीपीआई सुप्रीमो आज दरभंगा जिले की गौरा-बौराम विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे. वहीं भभुआ सीट से VIP के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद भी अपना पर्चा भरेंगे. 

ये भी पढ़ें- 'विधायक दल तय करेगा CM का नाम...' सस्पेंस क्रिएट करने के बाद नीतीश कुमार से मिले शाह

बता दें कि पिछले चुनाव में सहनी ने अंतिम समय में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उनके चार नेता विधायक भी बने थे लेकिन चुनाव जीतते ही सभी बीजेपी के साथ चले गए थे. इस कारण इस चुनाव में सहनी के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बची थी. इस बार के समीकरण भी कुछ इसी तरह के बन रहे थे, लेकिन अबकी एनडीए में ही सीट बंटवारे को लेकर जमकर घमासान देखने को मिला. सहनी के पास एनडीए में एडजस्ट होने का कोई विकल्प नहीं बचा था, महागठबंधन में रुकने की एक यह भी बड़ी वजह हो सकती है.

