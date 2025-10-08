Mahagathbandhan Seat Sharing: 60 से 40 और ​अब 14 पर आए मुकेश सहनी, बोले- डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे

Mahagathbandhan Seat Sharing: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बुधवार को बड़ा बयान दे दिया. महागठबंधन में सीट शेयरिंग और वीआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर मुकेश सहनी ने कहा, 14 सीटें मिलें या फिर 44, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे. हम जिधर होते हैं, सरकार उधर ही बनती है. सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कल यानी गुरुवार दोपहर बाद या फिर परसों तक हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बात बन गई है. कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने की कवायद चल रही है और जल्द ही इसे शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा. मुकेश सहनी ने दोहराया कि ​बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभालेंगे.

READ ALSO: BJP और JDU 100-100 सीटों पर लड़ें चुनाव, चिराग पासवान-जीतनराम मांझी ऐसा नहीं चाहते

मुकेश सहनी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हमारे समर्थन में आई है और एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि महागठबंधन में डिप्टी सीएम का पद कंफर्म हो गया है. इसके लिए मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूं. सहनी ने यह भी कहा कि 20 साल में बिहार कहां पहुंच गया है. इसे बेहतर बनाना है और इसके लिए महागठबंधन की सरकार बनानी बहुत जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले मुकेश सहनी विधानसभा की 60 सीटों पर दावा ठोकते नजर आते थे. वे यहां तक कहते थे कि इसको लेकर तेजस्वी यादव से बात हो गई है. पिछले कुछ दिनों से वे 60 से घटकर 40 सीटों पर दावा ठोकते नजर आ रहे थे, लेकिन अब 14 से 44 सीटों की बात करने लगे हैं. इसका मतलब है कि सीट शेयरिंग की टेबल पर बैठते ही हकीकत का अंदाजा उन्हें हो गया और वे रियलिस्टिक बात करने लगे हैं.

READ ALSO: 'मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लडूंगा', मांझी का बड़ा दावा

बता दें कि मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ आ गए थे. राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मौर्या होटल के कैंपस में उनकी बात बिगड़ गई थी और तब काफी हो-हल्ला भी हुआ था. 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाग्य आजमाने की उनकी कोशिशों पर तब पाला पड़ गया था, जब उनके विधायक टूटकर भाजपा के पाले में आ गए थे. तब से वे भाजपा से नाराज चल रहे हैं.