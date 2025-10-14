Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में घमासान जारी! तेजस्वी यादव से नहीं मिले राहुल गांधी, बैरंग वापस पटना लौटे RJD नेता

Mahagathbandhan Seat Sharing Clash: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली से पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने भले ही 'ऑल इज वेल' की बात कही हो लेकिन धरातल पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है. कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर पेंच अभी तक फंसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन को लीड करना चाहते हैं और अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं. लेकिन इस बार राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं हैं. राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार दबाव में सीट शेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी.

यही वजह है कि बिहार कांग्रेस का कोई नेता अब सीट बंटवारे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है. वहीं अपने दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव ने इस मामले में राहुल गांधी से मुलाकात करनी चाही, लेकिन कांग्रेस नेता ने उन्हें वक्त ही नहीं दिया. जिसके बाद राजद नेता को खाली हाथ पटना वापस लौटना पड़ा. सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी ने कांग्रेस आलाकमान से साफ कह दिया है कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता. यही वजह है कि पटना पहुंचते ही राजद अध्यक्ष लालू यादव ने अपने लोगों को सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया है.

